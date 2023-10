Première neige : les garagistes sont débordés!

La première neige en a pris plus d’un par surprise lundi matin, deux semaines plus tôt que l'an dernier. Si vous n'avez toujours pas fait poser vos pneus d'hiver, il faudra vous armer de patience, car c’est la course contre la montre dans les garages.

Les garages ont été pris d'assaut. Les appels se comptent par centaine depuis ce matin et les rendez-vous diminuent à vue d’œil. Certains chanceux réussiront à se trouver un rendez-vous de dernière minute au cours des prochains jours, alors que d’autres devront prendre leur mal en patience encore pour un mois, tout près de la date limite fixée au 1er décembre.

«J'en ai eu une coupe sur la panique parce qu'ils traversaient le parc des Laurentides ou allaient sur la Côte-Nord. J'ai essayé d'en passer entre deux, il faut les laisser, je n'ai pas le choix», a admis Éric Gauthier, directeur chez Point S pneus et mécanique, succursale Talbot.

«J'ai eu une centaine d'appels ce matin. On a encore des rendez-vous de disponibles dans la semaine, mais il faut que le monde nous appelle d'avance parce que ça commence à se “booker” pas mal disons», a mentionné Stéphane Gauthier, gérant chez Saguenay mécanique G2.

«On ouvre des portes de miracles pour certains bons clients. La semaine prochaine j'avais pratiquement 0 rendez-vous et je suis rendue à “booker” mercredi ou jeudi. C'est une soixantaine d'appels faciles qu'on a dû mettre en rendez-vous de 8 h à 12 h», a constaté pour sa part Cathy Tremblay, aviseuse chez Potvin Express.

Pénurie de main d’œuvre

En plus des nombreux appels, plusieurs garagistes doivent composer avec un nombre restreint de personnel, ce qui prolonge d’avantage les listes d’attente par endroits.

«Au lieu d'avoir deux gars par porte, j'en ai un et demi par porte. À deux gars par porte ça irait beaucoup plus vite, je serais capable d'en faire encore plus», a mentionné Éric Gauthier.

Prudence sur les routes

Pneus d'hiver ou pas, il faut redoubler de prudence sur les routes. Cinq à dix centimètres sont tombés dans certaines régions, principalement à Québec, dans Charlevoix et au Saguenay – Lac-Saint-Jean, et même à Montréal. Résultat, quelques sorties de route, des accrochages et plusieurs voitures encore avec des pneus d'été.

«Tu ne traverses pas le parc en fin de semaine si tu n'as pas tes pneus d'hiver, c'est officiel. Pas avec ce qu'on vit là, c'est sûr que non», a conseillé Éric Gauthier.