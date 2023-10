PSPP ne pourra plus reculer sur le référendum

PSPP a pris un pari audacieux en s’engageant à tenir un référendum dans un premier mandat peu importe le niveau d’appui dans les sondages. Sa décision n’effraie pas la base militante, qui souhaite jouer le tout pour le tout après des années d’option en dormance.

Depuis Jaques Parizeau, aucun autre chef péquiste ne s’est lancé dans une démarche référendaire coûte que coûte.

Dans les corridors du conseil général, tenu sous le thème de l’éducation, tous les militants sondés ont exprimé un appui sans réserve à cette attitude sans compromis.

Et ce, même s’ils sont conscients qu’à l’approche de 2026, la tentation pourrait être grande de mettre de l’eau dans le vin, en cherchant à plaire à un plus grand nombre d’électeurs pour d’abord former un gouvernement.

Condition sine qua non pour ensuite pouvoir tenir un référendum.

«Possible que ça fasse peur à une certaine frange de la population mais c’est mieux que d’être passif et attendre que les circonstances deviennent un jour favorables», a résumé un délégué des Laurentides.

Mieux que le nationalisme

Le risque de perdre de potentiels appuis chez des nationalistes ne souhaitant pas un référendum peut être compensé par de possibles gains du côté des supporteurs actuels de QS et de la CAQ, croient certains.

«Le discours nationaliste caquiste a atteint son plafond, les limites de l’autonomisme sont démontrées», fait remarquer un militant de Saguenay.

D’autres estiment que le travail de pédagogie enclenché avec le budget de l’an 1 permettra de convaincre des jeunes qui n’étaient pas nés en 1995.

François Legault répétera sûrement la formule lui ayant permis de l’emporter en 2018, à savoir que les Québécois ne veulent plus d’un clivage entre souverainistes et fédéralistes, et qu’ils ne veulent pas de débat référendaire.

On verra

Si le PQ perd des points dans les prochains sondages, après avoir affiché cette posture sans concession, il fera face à un test de conviction.

Comme m’a dit un délégué de Champlain, «de toute façon, mettre l’option en sourdine, nous l’avons essayé avant, sans succès».