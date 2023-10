Poids santé et IMC : voici pourquoi les mesures traditionnelles de l'obésité sont inefficaces

La progression sans cesse croissante de l’obésité dans le monde – et au Québec – devrait nous inciter à nous demander si nous avons les bonnes cibles, les bonnes approches, incluant l’indice de masse corporelle (IMC), pour faire face à cette épidémie responsable de la prévalence élevée des maladies chroniques comme le diabète de type 2.

Ainsi, si l’obésité pose tant de problèmes de santé, la solution peut paraître simple: perdre du poids.

Dans un éditorial paru en juin 2023 dans la revue médicale anglaise de The Lancet Diabetes & Endocrinology (1), je rappelle que le diagnostic d’obésité repose sur une mesure un peu simpliste: l’IMC qui résulte du rapport entre le poids (en kg) sur la taille (en m2). Un grand nombre d’études ont montré que plus l’IMC est élevé, plus il est probable d’observer des problèmes de santé et une augmentation de la mortalité.

Ainsi, l’approche à préconiser semble donc élémentaire. Perdre du poids et ramener l’IMC dans la fourchette correspondant au poids santé devrait considérablement améliorer la santé des gens avec du surpoids ou avec de l’obésité.

Les angles morts de l’IMC

Plusieurs problèmes sont associés au diagnostic de l’obésité par l’IMC. Nos travaux ont montré des différences spectaculaires dans le profil de santé de personnes avec les mêmes valeurs d’IMC. De nombreux facteurs modulent le risque pour la santé comme l’âge, le sexe, l’ethnicité, la composition corporelle (masse grasse ou masse musculaire) et le mode de vie (qualité de l’alimentation, niveau d’activité physique, sommeil, usage du tabac).

Où se trouve votre graisse?

De plus, l’IMC ne prend pas en compte la répartition de la graisse corporelle. Nos travaux d’imagerie montrent bien que le gras invisible localisé dans la cavité abdominale (tissu adipeux viscéral) est plus dangereux pour la santé que le gras sous-cutané (que vous pouvez pincer sous la peau avec vos doigts). Indépendamment de l’IMC, la personne avec un excès de graisse viscérale est beaucoup plus à risque de développer le diabète de type 2 et autres maladies chroniques.

Mesurer son tour de taille

Alors, comment déceler les personnes avec un excès de tissu adipeux viscéral? La simple mesure du tour de taille combinée à la mesure d’un marqueur sanguin très simple, les triglycérides, accessible à tous les médecins de famille, permet d’identifier près de 75 à 80% des personnes à risque de présenter les complications reliées à l’obésité viscérale (2).

Chez ces personnes, un rééquilibrage de l’alimentation (plutôt qu’une restriction visant une perte de poids rapide) et une augmentation du niveau d’activité physique peuvent faire fondre cette mauvaise graisse viscérale. Les individus verront ainsi diminuer leur tour de taille et pourront retrouver une meilleure forme, et ce, parfois même sans perte de poids!

Comment est-ce possible? Si vous êtes sédentaire et devenez actif, il est possible que vous perdiez de la masse grasse, particulièrement cette graisse viscérale dangereuse, mais que vous preniez un peu de masse musculaire. Ce qui peut amener à un résultat parfois décevant sur le pèse-personne.

Sur la base de ces données scientifiques, il apparaît évident qu’il est grand temps de repenser notre approche face à l’obésité. En fait, nous devrions plutôt parler «des obésités» puisqu’il en existe plusieurs formes. Rappelons que l’IMC ne permet pas d’identifier les différentes formes d’obésité, encore moins de distinguer l’accumulation de graisse dans les fesses et les cuisses (qui n’est pas dangereuse pour la santé) de l’excès de tissu adipeux viscéral.

Au lieu d’aller d’échecs en échecs, rééquilibrer doucement son alimentation en mangeant mieux, se mettre en forme en bougeant beaucoup plus et suivre l’évolution de son tour de taille constituent des objectifs plus réalistes et surtout plus pertinents.

Une boîte à outils pour tous

Dans cette nouvelle chronique, Jean-Pierre Després, directeur scientifique de VITAM – Centre de recherche en santé durable et auteur de l’ouvrage La révolution active: de la gestion de la maladie à la promotion de la santé abordera des concepts scientifiques liés à la santé et la prévention des maladies chroniques avec comme objectif de rendre ces notions moins abstraites.

(1) Després JP. BMI versus obesity subtypes in the era of precision medicine. Lancet Diabetes Endocrinol 2023;11(6):382-384.

(2) Lemieux I et coll. Hypertriglyceridemic waist: A marker of the atherogenic metabolic triad (hyperinsulinemia; hyperapolipoprotein B; small, dense LDL) in men? Circulation 2000;102(2):179-184.