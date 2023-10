Si on s’aimait: Marie-Josée et Julien sont beaux à voir aller

Marie-Josée et Julien forment le couple chouchou de la quatrième saison du docuréalité Si on s’aimait, qui en est déjà à la mi-saison.

L’enseignante de 48 ans et le menuisier de 44 ans cohabiteront bientôt sous le même toit, nouvelle étape de leur début de relation fort prometteur.

CAPTURE D'ÉCRAN / AGENCE QMI

Marie-Josée et Julien éprouvent beaucoup de plaisir ensemble, un bonheur qui se ressent jusque dans nos salons. Ils sont attachants, complices et vrais.

Les deux tourtereaux ont suivi les conseils de l’experte en accompagnement relationnel Louise Sigouin et se sont laissés aller dans cette aventure en respectant le rythme propre à leur partenaire. Ils se sont rejoints en terrain amoureux et sont maintenant en couple. C’était touchant et symbolique de voir Marie-Josée donner une clé de chez elle à Julien.

Dès le départ, il y a eu un «coup de foudre» entre les deux, a souligné en entrevue Louise Sigouin. Elle a rappelé que Julien a dû «modérer ses transports» pour ne pas effrayer sa prétendante.

Photo Agence QMI, Joël Lemay

«Marie-Josée, elle, devait briser ses vieilles habitudes de sabotage. Un tempérament comme Julien l’aurait généralement envahie et elle se serait désintéressée rapidement. Cette fois, elle a été touchée par Julien. Ce dernier se fait dire qu’il est toujours “trop” rapide. Même si c’est un coup de foudre, ils sont toujours en train de travailler. Marie-Josée le laisse entrer dans son intimité et change ses habitudes de célibataire endurcie, alors que Julien ralentit ses ardeurs. Ils sont en dépassement et c’est très touchant à voir ça aller.»

L’autre couple qu’on aime suivre, c’est celui de la gestionnaire Frédérique, 54 ans, et de l'enseignant en conduite de poids lourds Sylvain, 55 ans. Ils sont eux aussi en bonne voie de réussir leur pari de tomber amoureux, même si certaines réactions de Sylvain contribuent à faire douter Frédérique. À suivre.

CAPTURE D'ÉCRAN / AGENCE QMI

«Sylvain a exprimé rapidement son intérêt à Frédérique. Elle est très intéressée, mais elle négocie un peu avec sa peur de l’abandon. Elle avance avec confiance et engagement, et ça aussi c’est très agréable de voir à quel point ils travaillent à briser leurs patterns amoureux», a indiqué Mme Sigouin.

Pas de potentiel amoureux pour Mélody

C’est plus difficile pour la chargée de projets Mélody, 29 ans, et le répartiteur Sam, 40 ans, parce que la jeune femme n’est pas attirée par lui et le voit comme un ami. Ils ont eu de belles discussions et de belles activités, ils s’entendent bien, mais parviendront-ils à cohabiter et même à compléter leur parcours ensemble dans l’émission? En tout cas, Sam a été patient, mature et généreux. Et attention, il se fait finalement couper les cheveux dans l’épisode de lundi.

CAPTURE D'ÉCRAN / AGENCE QMI

«Mélody a quand même fait l’effort d’aller vers un nouveau profil de partenaire. Fidèle à lui-même, Sam est attiré par une fille qui n’est pas vraiment disponible. On essaie de travailler ensemble pour créer quelque chose. C’est sûr que ce n’est pas la même situation quand on regarde Marie-Josée et Julien ainsi que Frédérique et Sylvain, mais il y a quand même un intérêt sincère à essayer de faire les choses différemment. Et ça, ce n’est pas négligeable.»

Et que dire de l’éducatrice en milieu familial Julie, 44 ans, qui a perdu son partenaire en cours de route, l’homme d’affaires Alexandre, 45 ans. Heureusement, elle a un nouveau complice pour compléter l’expérience, soit le pompier Luc, 51 ans.



«Julie avait tendance à avoir des lunettes roses avec Alexandre. Ils ont quand même bien évolué, même si Alexandre a quitté, ce qui s’est fait dans le respect. Luc est très différent. On va pouvoir voir comment Julie réagit avec un autre partenaire», a conclu Mme Sigouin.

CAPTURE D'ÉCRAN / AGENCE QMI