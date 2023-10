Sondage sur l’appui au projet de tramway: «Le maire Marchand n’a plus aucune crédibilité», selon les opposants

«Le maire Marchand n’a plus aucune crédibilité», lance le chef par intérim d’Équipe Priorité Québec, Patrick Paquet, en réaction au «tricotage de chiffres» du maire de Québec, Bruno Marchand, qui dévoilait un appui au tramway de 40% vendredi matin.

La grande majorité des médias ont d’ailleurs été dans l’obligation de rectifier le tir, au courant de la journée de vendredi, parce que le véritable niveau d’appui au tramway se situait plutôt à 36%, soit six points de moins que les 42% enregistrés il y a un an.

L’administration Marchand a pourtant insisté sur un taux d’appui de 40%. Or, vérification faite, ce taux a été calculé sur la base des 90% de répondants qui ont une opinion sur le sujet.

«Ce n’est pas la faute de la firme Léger parce qu’ils ont donné les bons chiffres au maire en prenant la peine de mettre un astérisque, mais il a quand même réussi à se tricoter un chiffre pour présenter un faux 40% à la population», affirme Patrick Paquet.

Photo Stevens LeBlanc

«Tu ne peux pas faire ça. Il est le maire de la ville de Québec et ça n’a aucun bon sens de le voir tricoter les chiffres comme ça. Je pense que c’est une première», ajoute-t-il.

Aucune surprise

Selon la cofondatrice du groupe de mobilisation citoyenne Québec désire son tramway, Nora Loreto, cette baisse remarquée pouvait toutefois être prévue.

«Ce n’est vraiment pas surprenant parce qu’en ce moment, les travaux rendent la circulation beaucoup moins fluide, mais il n’y a toujours pas de tramway. C’est normal, mais la journée où le tramway sera en place et fonctionnel, les idées et les appuis vont changer», croit-elle.

De son côté, le porte-parole du groupe citoyen Québec mérite mieux, Donald Charette, estime qu’il ne s’agit pas simplement d’une question de circulation et de travaux.

«À mesure que les gens prennent connaissance des données et de ce que ça signifie dans leur milieu de vie et sur leur compte de taxes l’appui baisse et c’est comprenable», explique-t-il.

«On n’a toujours pas la facture totale de combien va coûter ce projet-là, mais la journée où les gens vont le savoir, ça va encore diminuer», renchérit M. Charette.

Photo Stéphanie Martin

«Voir la réalité en face»

Du côté des opposants au projet, il est clair qu’il s’agit d’un message et qu’il faut «passer à un autre appel».

«C’est vraiment le temps que le maire voie la réalité en face. Son projet n’a pas l’acceptabilité sociale, il tripote les chiffres et il nous cache la réalité depuis le début», estime Patrick Paquet, convaincu.

«Je souhaite vraiment qu’il soit plus raisonnable et qu’il écoute la population parce qu’il y a des limites à ignorer les citoyens. Jusqu’où il peut s’entêter et gouverner à l’encontre de l’avis de la population? Il y a des limites quand même», ajoute Donald Charette.