«Star Académie»: «Je voulais qu’on se souvienne de moi» – Rosalie Ayotte

Rosalie Ayotte, qui avait ébloui tout le monde avec ses compositions lors de son passage à Star Académie en 2021, a fait paraître vendredi son tout premier album, Pansement.



Un album résolument personnel dans lequel elle parle de ses expériences et de sa famille, mais qui est aussi très différent du style qu’elle avait défendu avec ses chansons Mes pluies et Les collines à l’Académie.

«C’est différent de ce qu’on a entendu avant de moi. C’est plus rythmé et un peu plus “joyeux”, même si certains thèmes sont plus sensibles. Mais c’est en général facile d’écoute», a expliqué l’autrice-compositrice-interprète à l’Agence QMI.

Photo de Camille Gladu Drouin fournie par Audiogram

Conservant une certaine saveur folk, la chanteuse, qui a écrit et composé l’an dernier la chanson-thème de l’émission La vraie nature, Je te fais confiance, tend plus vers l’indie pop et flirte avec l’électro, sur certaines pièces de Pansement.

L’apport de Star Académie sur sa carrière

Ayant Simon Pedneault (Gabrielle Shonk, Patrice Michaud, Louis-Jean Cormier) comme réalisateur, Rosalie Ayotte, qui s’était jusqu’ici habituée à travailler seule, s’est aussi entourée de plusieurs musiciens lors de la création de son album, pour peaufiner certains riffs, améliorer les mélodies et travailler les arrangements.

Joel Lemay / Agence QMI

«J’avais envie et j’avais besoin du point de vue d’autres personnes et des connaissances que les autres pouvaient m’apporter», a avoué la jeune femme originaire de Saint-Tite, en Mauricie.

«Sans Star Académie, je n’aurais pas cet album-là aujourd’hui. C’est vraiment la visibilité qui m’a permis de rencontrer Audiogram, et j’ai pu vraiment me démarquer comme autrice-compositrice-interprète. C’était important pour moi qu’on se rappelle de moi comme celle qui écrit des chansons, parce que c’est vraiment ça que j’aime de la musique», a ajouté la musicienne, précisant que l’émission lui avait procuré une certaine assurance.

Stéphanie Boulay comme mentore

L’ex-académicienne a, depuis sa sortie, beaucoup collaboré avec Stéphanie Boulay (la grande sœur du duo Les sœurs Boulay), qu’elle connaît depuis presque 10 ans et qu’elle considère comme sa mentore. «Au fur et à mesure de la création des chansons et de l’album, je lui ai demandé conseil et elle a vraiment été là pour moi», a confié la chanteuse.

Photo AGENCE QMI, MARIO BEAUREGARD

«Moi, je suis nouvelle dans l’industrie. Je ne connaissais que le côté récréatif de la chanson, mais il y a vraiment un grand monde derrière ça. [Stéphanie] a vraiment été là pour moi avec la paperasse et tout», a-t-elle poursuivi.

Sa mentore l’a également soutenue dans le développement de sa carrière, pendant les quelques mois où elle n’avait pas de gérance.

«Elle m’a vraiment supportée quand j’avais des questions pour être sûre que je ne me fasse pas prendre [et] que tout soit juste et que je fasse de bons deal. Elle m’a aidée avec mon contrat pour s’assurer que je m’embarquais dans quelque chose de bien et de safe», a expliqué Rosalie Ayotte.

Photo de Camille Gladu Drouin fournie par Audiogram

L’album Pansement est accessible sur toutes les plateformes d’écoute en ligne. La tournée officielle viendra au cours des prochains mois, a précisé la chanteuse. Pour l’instant, elle assure plutôt les premières parties de différents artistes, eux aussi sous le giron d’Audiogram.

Elle sera en plateau double avec Jordane, le 16 novembre, au Cabaret Guy-Aubert de Victoriaville. Pour connaître toutes les dates de spectacle, c’est par ici.