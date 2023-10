Tramway de Québec: le maire Marchand nous démontre encore une fois son dogmatisme déconnecté des citoyens

M. Patrick Paquet, chef par intérim d’Équipe Priorité Québec, deuxième opposition de la Ville de Québec, tient à s’exprimer face à la lettre ouverte du maire Marchand concernant le projet de tramway.

La missive du maire Marchand tentant de justifier à tout prix son projet de tramway, est une nouvelle démonstration de son approche dogmatique et déconnectée des réalités de la Ville de Québec et de la majorité de ses citoyens. Je ne peux pas rester silencieux face à ce qui s’apparente à de l’entêtement et de l’aveuglement délibéré.

Le maire Marchand présente le tramway comme s’il était le salut économique de la Ville de Québec et la seule solution comme mode de transport structurant pour notre mobilité urbaine.

Si nos gouvernements choisissent d’avancer avec ce mode de transport structurant, la ville va devoir assumer une charge financière colossale au municipal pour les cinquante prochaines années. Il est impératif de prendre conscience que la facture finale du tramway pourrait atteindre une somme astronomique entre 8G$ et 10G$.

Par ailleurs, au-delà des coûts prévus, certaines données essentielles semblent manquer à l'appel. Où sont les données factuelles quant à l’achalandage du Réseau de transport de la Capitale (RTC) depuis la pandémie quand on sait que nous sommes passés de 38 à 25 millions de passages annuellement? Nous sommes bien en deçà des 50 millions nécessaires pour justifier un mode de transport qui dépassera les 8G$. Par ailleurs, où sont les études crédibles à l’effet qu’il s’agit bien du bon mode de transport et de la bonne technologie, considérant les problèmes d’insertion et le fonctionnement dans des conditions hivernales rigoureuses?

Pour rappel, le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE), souligne de manière concluante que « ... le projet de tramway en tant que tel n’améliorerait pas significativement la mobilité des personnes dans les banlieues, qui connaissent la plus forte croissance, et qu’après la mise en place du RSTC, la proportion de citoyens qui utiliseraient le transport en commun y resterait sensiblement la même qu’avant son implantation » et précise aussi dans le résultat de l’analyse comparative que « ... l’option du métro léger n’a pas été convenablement considérée ».

Financement

Quand le maire Marchand souligne que nous sommes la seule grande ville canadienne à ne pouvoir compter sur un réseau de transport structurant, nous répondons que nous sommes aussi parmi celles qui dépasseront tout juste le million d’habitants d’ici 2049* et on parle ici de la Région métropolitaine de recensement de Québec (RMR).

Comparée à l’Ontario, dont la seule région de Golden Horseshoe au centre-sud, passera de 10 à 14,9 millions d’habitants d’ici 2051, soit une croissance de près de 50%.

Par conséquent, quand le maire nous parle de l’Ontario, il ne peut nous comparer avec eux.

La densité de population n’est pas, et ne sera pas aussi importante, puisque d’ici 2046 la population anticipée pour l’Ontario sera de 21,7 millions et pour la province de Québec les prévisions seront de 9,6 millions*, soit la moitié moins.

Sur le plan du financement, il est crucial de mentionner la forte incertitude qui entoure la participation financière du gouvernement fédéral. Et cela malgré les affirmations du ministre Jean-Yves Duclos, qui s'est engagé à financer le tramway, y compris les dépassements de coûts à hauteur de 40%.

Faut-il lui rappeler que ce projet a d’abord été annoncé à 3,3G$ en 2018, puis est passé à 4G$ en 2021. Avec la nouvelle fourchette de prix anticipé, il ne sera pas surprenant de voir passer le coût à plus de 10G$, bien que les fonds alloués dépendent de programmes normés prenant en compte les estimations liées à la population et à l'achalandage.

Il est également essentiel d'aborder la question du déficit anticipé de 2,5G$ des sociétés de transport québécoises d’ici 2028. Surtout qu’on apprend que le RTC prévoit un déficit de 30M$ pour l’année 2024.

Cela s’ajoute et soulève des questions sur les coûts de fonctionnement post-tramway à Québec.

Il convient également de souligner aux supporters de ce projet, que la Ville de Québec a repris 650M$ des coûts d’entretien du tramway pour les 30 prochaines années. Ce montant pèsera lourdement sur la charge déjà déficitaire du budget du RTC.

La semaine dernière, la ministre des Transports a sonné l'alarme : bien qu'elle ait souligné la nécessité impérative d'optimiser les dépenses, elle a clairement prévenu que le gouvernement ne serait pas en mesure de combler tous ces déficits.

Autobus électriques

Mon équipe et moi proposons d’implanter un réseau d’autobus électriques de grande capacité (250 passagers), en voie dédiée, beaucoup plus rapide et flexible, sur le même tracé, sans dalle de béton-barrière, sans fils électriques, sans coupes massives d’arbres centenaires, et surtout en respectant le budget initial et l’acceptabilité sociale de la population.

Cette proposition rejoindrait davantage les promesses du maire en élection. Et quant à l’argument soulignant que nous allons perdre l’argent déjà investi sur le tracé du tramway (341,1M$ en travaux préparatoires), je réponds que ces travaux aux réseaux techniques urbains, devaient initialement être réalisés, donc ces montants investis ne sont pas perdus.

En conclusion, nous plaidons pour un pas de recul afin de prendre une décision éclairée qui tiendra compte de l'ensemble des citoyens, des gens d’affaires et des réalités propres à notre ville. Une décision aussi importante ne doit pas être précipitée en prétextant que nous allons perdre les financements, ce qui est faux.

Nous avons la possibilité d'être plus ambitieux pour notre belle ville en préparant un futur projet de transport structurant plus performant qui pourrait desservir plus d’arrondissements et s’unifier aux deux rives. La consultation de la population en tout respect de sa capacité de payer est un incontournable M. Marchand.

Patrick Paquet, Chef par intérim, Équipe Priorité Québec

*Sources : Statistique Canada - Institut de la Statistique du Québec - Ministère des Finances de l’Ontario.