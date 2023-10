Travis Barker dément avoir des sentiments pour sa belle-soeur Kim Kardashian

Travis Barker a répondu aux rumeurs sur son attirance passée pour sa belle-soeur, Kim Kardashian.

Certains affirment en effet que le batteur de Blink-182 aurait été amoureux de la fondatrice de SKIMS. Les rumeurs sont nées lorsque des fans ont déterré des passages de son autobiographie de 2016, dans lesquels il évoquait son attirance passée pour la star de la télé-réalité. Il racontait l'avoir admirée « en secret » alors qu'elle était l'assistante de Paris Hilton en 2006.

Travis Barker, qui a longtemps affirmé que rien de physique ne s'était produit entre lui et Kim Kardashian, a désormais nié que ses sentiments passés soient la raison de la brouille entre sa femme, Kourtney Kardashian, et la sœur de celle-ci. « C'est genre : "Les fans de Kourtney s'inquiètent à cause de Travis. C'est un coureur de jupons." Arrêtez ça. J'ai évidemment partagé tout ça parce que je voulais dépasser ça. C'était thérapeutique pour moi », a-t-il déclaré lors d'une interview accordée, dimanche, au Los Angeles Times. « C'est sa sœur. Elle sait que nous parlions avant. Il ne se passait rien de mal. Vous donnez un peu d'informations aux gens et ils pensent qu'ils ont résolu le mystère du "C'est pour ça qu'elles se battent". C'est tellement ridicule. »

Travis Barker a commencé à sortir avec la sœur de Kim Kardashian, Kourtney, en 2020 et ils se sont mariés en 2022. Celle-ci a annoncé lors d'un concert de Blink-182, en juin, qu'elle attendait leur premier enfant.

Kim et Kourtney Kardashian se sont disputées au cours des dernières saisons de la série de télé-réalité The Kardashians à propos de leurs collaborations professionnelles et du mariage de l'aînée du clan avec Travis Barker.

