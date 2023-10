Trois nouvelles municipalités perdent des services de Desjardins

Lac-Brome, Sutton, Saint-François-Xavier-de-Brompton, voilà trois nouvelles communautés qui perdent à leur tour des services de Desjardins. Pour des collectivités rurales comme celles-là, c'est un coup dur à encaisser.

Depuis quelques jours, les membres de Desjardins qui se présentent au comptoir de Lac-Brome et Sutton se buttent à des portes closes.

«Moi j’habite à Mansonville, le comptoir là-bas est fermé depuis 2016. Je venais ici à Lac-Brome et j’apprends aujourd’hui que c’est fermé définitivement. À Sutton aussi... ça va bien!», a raconté un septuagénaire usager des comptoirs caissier croisé lundi matin par TVA Nouvelles.

Dans ces deux installations, les membres n'ont maintenant accès qu'aux guichets automatiques. Pour des transactions au comptoir, ils doivent parcourir une vingtaine de kilomètres pour se rendre à la caisse de Cowansville.

«Moi je vais y aller aujourd’hui parce que je n’ai pas le choix, mais après je transfers tous mes comptes à la banque. Je change d’assureur aussi. C’est nous qui avons mis au monde Desjardins et regardez ce qu’ils nous font», s’est exprimé un autre.

Quant à lui, le maire de Lac-Brome, Richard Brucombe, redoute les impacts économiques négatifs que ça pourrait avoir sur la municipalité : «Les gens qui vont aller faire leurs transactions bancaires à Cowansville risquent d’en profiter pour faire leurs achats là-bas au détriment de nos commerces locaux ici.»

À Saint-François-Xavier-de-Brompton, le comptoir caissier de Desjardins est fermé depuis quelques années, laissant le guichet comme seul moyen transactionnel à la population. Voilà que l’institution annonce le retrait de ce guichet à partir du 6 décembre prochain.

«Desjardins est un bon partenaire pour plusieurs activités dans la municipalité et on est reconnaissants de ça, sauf que là ils vont à l’encontre de tous les efforts qu’on fait pour rendre des services de proximité à la population dans un esprit de développement durable, qu’ils puissent y accéder à pied ou en vélo», a souligné le maire Adam Rousseau.

Desjardins se défend de laisser tomber les villages du Québec. «Desjardins reste quand même l’institution financière la plus accessible de la province avec plus de 1600 guichets automatiques et plus de 700 points de services», a insisté le porte-parole de l’organisation, Jean-Benoit Turcotti.

Les statistiques recueillies par le Mouvement Desjardins en 2022 démontrent que seulement 3 % de toutes les transactions effectuées par les membres Desjardins ont eu lieu au guichet, 1 % aux comptoirs caissier.