Pont-Tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine: «un retard de quelques semaines», dit le MTQ

Il y a maintenant un an que le pont-tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine est partiellement fermé à la circulation en raison de travaux, un chantier qui a eu des conséquences non négligeables sur le déplacement de milliers d’automobilistes.

Un retard de «quelques semaines» est à prévoir dans l’échéance de la réalisation des travaux à l’intérieur du tube de circulation dans le tunnel en direction sud, selon le ministère des Transports du Québec (MTQ).

Cependant, Québec ignore les facteurs spécifiques qui contribuent à ces délais supplémentaires.

On estime des entraves majeures au moins jusqu’en novembre 2025 et les travaux coûteront 2,5 milliards de dollars.

Des équipes travaillent actuellement à accélérer les travaux.

La congestion est moins importante qu’anticipée. En effet, 62 000 véhicules empruntent cette voie chaque jour.

«C’est sûr qu’on a perdu beaucoup d’usagers. On est passé, avant les travaux, de 120 000 personnes qui transitaient dans l’axe du tunnel à 85 000 quand on a commencé à faire les travaux de dalles. Là on est rendu à environ 60 000 personnes. C’est sûr que beaucoup de gens ont repensé leurs modes de transport», dit Geneviève Campeau, ingénieure, consortium Renouveau Lafontaine.

Se rendre vers la Rive-Sud peut prendre jusqu’à 50 minutes en période de pointe contre 15 minutes en direction de Montréal en pointe de fin de journée, début de soirée.