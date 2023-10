Un costume d’Halloween de très mauvais goût pour Eugenie Bouchard

Le costume d’Eugenie Bouchard pour l’Halloween n’a pas fait l’unanimité cette année, la joueuse de tennis québécoise et son conjoint ayant choisi des déguisements de junkies.

Dans une série de photos publiées sur Instagram, «Genie» apparaît dans une robe en lambeaux, avec des plaies visibles à plusieurs endroits de son corps. Ce sont également les multiples cigarettes et la fausse seringue collée à son bras qui ont fait réagir.

Plusieurs internautes ont indiqué que le costume était insensible envers les gens qui souffrent de dépendance.

D’autres ont précisé que Bouchard et son copain ressemblaient aux tristement célèbres Sid Vicious et Nancy Spungen. Le bassiste des Sex Pistols et sa compagne ont été impliqués dans plusieurs histoires sordides de consommation de drogue et sont morts dans la jeune vingtaine.

L’athlète de 29 ans, qui figure au 266e rang du classement de la WTA en simple, prendra part aux finales de la Coupe Billie Jean King avec le Canada, en novembre.

À voir aussi :