Une carrière à la télévision pour cet ancien gardien étoile

Ayant annoncé sa retraite du hockey professionnel au début de l’automne, Cory Schneider a refusé une offre de contrat en Suisse afin de rejoindre le réseau MSG comme analyste.

Puisqu’il possède la double nationalité (américaine et suisse), un déménagement vers l’Europe aurait été logique, surtout qu’il a déjà évolué pour la formation d’Ambri-Piotta. Or, l’homme de 37 ans voulait bouleverser sa routine, tout en passant plus de temps avec sa famille.

Ainsi, il a accepté de se joindre à l’équipe de description des matchs des Islanders de New York pour MSG. Il a effectué sa première apparition à la télévision samedi, pour la rencontre face aux Blue Jackets de Columbus.

Pour l’occasion, l’ancien gardien a eu la tâche plutôt facile de parler du blanchissage de 2 à 0 de son ex-coéquipier Semyon Varlamov. Pour s’améliorer, il profitera également des conseils de ses nouveaux collègues de travail, dont Thomas Hickey, avec qui il a joué à Bridgeport.

«J’ai écouté beaucoup de leurs commentaires avec les années en regardant les matchs des “Isles” afin de rester au courant. Donc, je crois que le point positif, c’est qu’il y a pas mal de bonnes personnes sachant ce qu’elles font qui pourront m’aider, et elles l’ont déjà fait», a raconté Schneider en entrevue avec le quotidien «New York Post», lundi.

Du plaisir, même dans la LAH

Pour l’instant, l’ancien porte-couleurs des Islanders, des Devils du New Jersey et des Canucks de Vancouver ne regrette pas sa décision. Il a passé la majorité des quatre dernières années dans la Ligue américaine, acceptant avec humilité un rôle de mentor.

«J’ai poussé [le hockey] aussi loin que j’ai pu. Je crois que les deux dernières années ont été géniales pour moi afin de juste jouer au hockey, même au niveau de la Ligue américaine. Obtenir des rappels avec les “Isles” et pouvoir disputer un match il y a deux ans était une belle expérience. J’aurais évidemment aimé avoir plus d’opportunités, mais ça n’a pas fonctionné, et c’est correct», a indiqué le 26e choix au total du repêchage de 2004.

Le natif du Massachusetts a connu une belle carrière chez les professionnels avec 410 matchs dans la Ligue nationale. Il a participé au match des étoiles en 2016, à une époque où il était considéré parmi les meilleurs de sa profession. Il a ensuite été frappé par les blessures.

Pour l’heure, Schneider n’envisage pas de se tourner vers un rôle d’entraîneur.

«Je n’ai pas encore envie de retourner à un horaire qui ressemblera à celui des 16 dernières années, a-t-il avoué. C’est une belle occasion de rester occupé sans l’être trop. Je suis seulement excité d’être avec MSG et d’avoir l’opportunité de commenter des matchs des “Isles” et de parler de hockey.»

À voir aussi :