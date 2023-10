Une dernière audition à Boston pour Matthew Poitras

Les Bruins de Boston devront prendre une décision avec leur joueur de centre recrue Matthew Poitras à savoir s’ils le gardent dans la Ligue nationale de hockey (LNH) ou s’ils le renvoient dans les rangs juniors après la rencontre contre les Panthers de la Floride, lundi soir.

Un joueur d’âge junior peut disputer jusqu’à neuf matchs dans le circuit Bettman sans écouler de saison sur son contrat d’entrée dans la ligue. Si les Bruins décident de garder Poitras dans leur formation, ils brûleront la première des trois années de son entente.

• À lire aussi: Sidney Crosby marqué par le décès d’Adam Johnson

• À lire aussi: Une carrière à la télévision pour cet ancien gardien étoile

Chose certaine, l’entraîneur-chef de la formation, Jim Montgomery, a été impressionné par le produit du Storm de Guelph, dans la Ligue junior de l’Ontario (OHL). Il sait toutefois que la décision ne repose pas seulement entre ses mains.

«Nous allons attendre jusqu’à la neuvième partie, a-t-il dit après la victoire de 4 à 1 de sa troupe sur les Red Wings de Detroit, samedi soir. Il joue de l’excellent hockey. Ce n’est pas ma décision. Nous devons en discuter.»

Le choix de deuxième tour en 2022 a réussi à percer l’alignement après le camp d’entraînement des Bruins. Ceux-ci avaient un besoin urgent au centre après les départs à la retraite de leurs deux meilleurs pivots durant la saison morte, Patrice Bergeron et David Krejci.

Photo Michael Reaves/Getty Images/AFP

Une volonté sous-estimée

Le jeu de Poitras ne se résume pas qu’à ses habiletés et son intelligence sur la glace. Selon Montgomery, un aspect qui fait de lui un joueur efficace est son acharnement.

«J’adore la façon dont il répond lorsque nous lui lançons un défi, a affirmé l’entraîneur. Il y a une présence où son trio était sur la glace depuis très longtemps. Il était à bout de souffle. On voyait qu’il était épuisé. Cependant, il a tout de même trouvé une façon de créer un revirement pour sortir la rondelle de notre zone. Nous voyons son talent et son intelligence, mais sa volonté est très sous-estimée.»

En huit matchs cette saison, Poitras a marqué trois buts, soit le plus haut total parmi les recrues à égalité avec le plus récent premier choix au total du repêchage par les Blackhawks de Chicago, Connor Bedard, et l’attaquant du Wild du Minnesota Marco Rossi.

Les Bruins sont au deuxième rang de la LNH avec 15 points en huit rencontres, durant lesquelles Poitras a amassé cinq points et conservé une fiche de +5.

À voir aussi :