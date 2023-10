Voici les derniers résultats des Alouettes en éliminatoires

Les Alouettes de Montréal s’apprêtent à amorcer leur parcours éliminatoire et tenteront de renouer avec les grands honneurs pour la première fois en plus d’une décennie.

Ce samedi, au Stade Percival-Molson, les «Als» recevront les Tiger-Cats de Hamilton pour la demi-finale de la section Est de la Ligue canadienne de football. Voici l’historique récent du club de la Belle Province dans les matchs sans lendemain :

2022

L’an dernier, la troupe du directeur général Danny Maciocia a renoué avec la victoire en éliminatoires pour la première fois depuis la campagne 2014. Les Alouettes ont connu le bonheur de la victoire contre les Tiger-Cats en demi-finale. Ils l’ont emporté 28 à 17 devant leurs partisans. Le parcours des «Als» s’est toutefois arrêté la semaine suivante, dans un revers de 34 à 27 contre les Argonauts à Toronto. Le club de la Ville Reine a ensuite remporté la coupe Grey.

2021

Une année plus tôt, les Alouettes avaient pris le troisième rang de l'Est en saison régulière et avaient affronté les Tiger-Cats sur leurs terres en demi-finale. Le club montréalais n’avait réussi qu’un seul touché dans un revers de 23 à 12. Il s’agissait de la première saison de Maciocia comme DG de l’équipe.

2019

Cette saison a été rocambolesque chez les Alouettes, puisque l’entraîneur-chef Mike Sherman a quitté son poste après deux matchs préparatoires. Khari Jones a obtenu l’intérim et le quart-arrière Vernon Adam fils s’est avéré son homme de confiance. L’équipe québécoise a maintenu un dossier de 10-8 et a reçu les Eskimos d’Edmonton en demi-finale de l’Est. Les «Als» ont inscrit trois majeurs sur des courses, mais n’ont jamais été capables de s’imposer par les airs. Ils se sont finalement inclinés 37 à 29.

2014

Cette saison était la première des Alouettes sans le quart-arrière Anthony Calvillo derrière le centre. La formation a maintenu une fiche de 9-9 et terminé au deuxième rang de l’Est. Elle a écrasé les Lions de la Colombie-Britannique 50 à 17 au Stade Percival-Molson, mais les réjouissances ont été de courte durée. La saison des Moineaux s’est terminée en finale de l’Est avec une défaite de 40 à 24 contre les Tiger-Cats.

2011, 2012 et 2013

Ces trois campagnes ont toutes pris fin en demi-finale de l’Est, soit deux fois contre les Tiger-Cats (2011 et 2013) et une fois face aux Argonauts (2012).

2010

Il faut remonter 13 ans en arrière pour retracer la dernière conquête de la coupe Grey des Alouettes. En 2011, l’équipe dirigée par Marc Trestman a fini au premier rang de l'Est avec un dossier de 12-6 en saison régulière. Les «Als» ont ensuite défait les Argonauts 48 à 17 en finale de l’Est et les Roughriders de la Saskatchewan 21 à 18 en grande finale. C’était un deuxième championnat de suite pour les «Als». Le receveur de passes Jamel Richardson a obtenu le titre de joueur par excellence de l’ultime duel. L’Américain a attrapé huit passes pour des gains de 109 verges. Calvillo a aussi excellé avec 29 passes complétées en 42 tentatives pour 336 verges.