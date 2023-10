Voyager de Québec vers le Sud en vol direct cet hiver

Départ de l’Aéroport international Jean-Lesage de Québec (YQB), vol direct, forfait tout inclus, destinations soleil... Voilà des expressions qui résonnent lorsque la saison froide reprend tranquillement sa place et fait naître l’envie de réserver un voyage vers le Sud.

Aussitôt le vol et le forfait réservés avec Transat, la plage n’est déjà plus très loin, surtout en partant de l’Aéroport international Jean-Lesage de Québec (YQB) pour un vol direct vers Cuba, la République dominicaine ou le Mexique (Cancún et Puerto Vallarta). Des destinations parfaites pour faire un pied de nez à l’hiver québécois.

Un départ sans tracas

Crédit: Air Transat | Partir de l’Aéroport international Jean-Lesage de Québec (YQB), c’est plus avantageux

L’Aéroport international Jean-Lesage de Québec (YQB) possède toutes les caractéristiques d’un grand aéroport international avec les avantages d’un petit aéroport.

En plus du prix du billet, si on considère uniquement l’essence, le restaurant, le stationnement et l’hôtel, il est fort probable que partir de Québec s’avère plus avantageux qu’un départ d’un autre aéroport.

De plus, les voyageurs entament leur périple plein d’énergie en évitant la fatigue et le stress liés au long déplacement, au trafic et chantiers croisés en chemin, aux conditions routières parfois difficiles en hiver et à la préoccupation de devoir affronter à nouveau ces irritants lors du retour à la maison.

Déjà en mode vacances

Crédit: Air Transat

Une fois arrivés à l’aéroport, entre le stationnement (tarifs avantageux grâce au prépaiement), le dépôt des bagages, le contrôle de sécurité et l’embarquement, les voyageurs se laissent porter par l’expérience fluide que leur propose l’Aéroport de Québec, pour que chaque aventure commence bien.

Aussitôt le point de contrôle passé, le mode vacances bien enclenché, pourquoi ne pas profiter du temps disponible avant l’embarquement pour visiter les boutiques et casser la croûte dans les restaurants aux offres culinaires variées.

Des hôtels pour tous les voyageurs

Crédit: Air Transat

Transat offre des vols directs et des forfaits tout inclus au départ de l’Aéroport international Jean-Lesage de Québec (YQB) vers Cuba (Cayo Coco, Cayo Santa Maria, Holguin et Varadero), la République dominicaine (Punta Cana, Puerto Plata et Samaná) et le Mexique (Cancún et Puerto Vallarta) qui regorgent d’hôtels paradisiaques.

Tous les types de voyageurs, qu’ils partent à l’aventure seuls, en couple, en famille ou entre amis, trouveront la destination de leur rêve.

En voici quelques exemples, qui attiseront leur désir de se retrouver rapidement sous les palmiers, les pieds dans le sable chaud, allongés au bord de la piscine ou nageant dans l’océan.

L’Hôtel Playa Cayo Santa Maria à Cuba

Crédit: Air Transat

En montant à bord d’un des deux vols directs vers Santa Clara que proposera Transat chaque semaine cet hiver (du samedi 16 décembre 2023 au 27 avril 2024 et du lundi 12 février au 29 avril 2024), les passagers seront transportés jusqu’à l’île de Cayo Santa Maria à Cuba, reconnue pour ses magnifiques plages de sable blanc.

À l’hôtel Playa Cayo Santa Maria, idéal pour des vacances en famille notamment en raison de son mini club (2 à 12 ans), petits et grands auront accès à plusieurs activités.

Entre autres, les baignades dans les piscines, les cours de danse, les terrains de tennis, les sports nautiques et les massages sous les cabines de plage, promettent de passer des journées bien remplies dans ce paradis caribéen, pour enfin décrocher du quotidien et oublier l’hiver.

L’Hôtel Barcelo Maya Beach au Mexique

Crédit: Air Transat | Une vue à vol d’oiseau du paysage idyllique de l’hôtel Barcelo Maya Beach au Mexique

Situé sur une fabuleuse plage de 2,5 km, l’hôtel Barcelo Maya Beach au Mexique est une destination idyllique pour les voyageurs de tous âges, avec ses installations sportives, ses deux piscines, une pour adultes et une pour enfants, ainsi que son magnifique U-Spa avec un original U-Kids Spa pour les plus petits.

Les chambres spacieuses séduiront les familles, tout comme l’accès aux trois autres hôtels Barcelo adjacents (Barcelo Maya Colonial, Maya Caribe et Maya Tropical) et leurs commodités permettant de multiplier les activités à faire à proximité, du lever du soleil jusqu’à la tombée du jour où débute une trépidante vie nocturne.

Transat y guidera les voyageurs alors que la grisaille s’installera à Québec, en offrant cinq vols directs par semaine vers Cancún au départ de YQB, les lundis, mardis, jeudis, vendredis et dimanches, du 2 novembre 2023 au 30 avril 2024.

L’Hôtel Occidental Punta Cana en République Dominicaine

Crédit: Air Transat

Offrant du divertissement de jour comme de nuit, y compris des activités de plage et des activités nautiques comme le windsurf, le water-polo et la plongée, inutile de se demander quoi faire à l’hôtel Occidental Punta Cana, situé sur la plage de Bavaro en République dominicaine.

Entre les activités de l’hôtel, la galerie marchande à proximité, le spa, la salle d’exercices, les piscines, les spectacles, les bars et l’offre gastronomique diversifiée, impossible de s’ennuyer en demeurant actif ou en se prélassant sous le soleil.

Transat proposera six vols directs par semaine vers cette destination au départ de Québec, les lundis, mardis, mercredis, jeudis, vendredis et dimanches, du 1er novembre 2023 au 30 avril 2024.

Le site internet de Transat foisonne d’hôtels à découvrir, faisant ainsi germer plusieurs idées de vacances dans le Sud cet hiver. Pour planifier une escapade et rêver déjà d’y être, jeter un coup d’œil au site de Transat est un premier pas vers le soleil.