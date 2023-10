BRETON, Pascal



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 14 octobre 2023, à l'âge de 93 ans, est décédé M. Pascal Breton, époux de feu Rose-Hélène Labbé et fils de feu Louis-André Breton et de feu Antonia Roy. Natif de Saint-Michel-de-Bellechasse, il a demeuré à Beaumont et par la suite à Lévis.où la famille sera présente à compter de 12h30 pour recevoir les condoléances. Les cendres seront déposées au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil ses enfants : André (Brigitte Breton), Denis (Claire Bisson), Pauline (Ronald Gonthier), Gisèle (Gilles Robert), Pierrette, Marianne (Gaétan Morissette), de même que ses 11 petits-enfants et ses 17 arrière-petits-enfants. Il était le frère de: Jeanne-d'Arc (feu Armand Goupil), feu Madeleine (feu Louis-André Labbé), feu Paul-Henri (feu Rachelle Fournier), feu Robert (feu Cécile Fournier), Richard (feu Thérèse Latulippe), feu Rita, Raymond (feu Françoise Gagnon), Monique, Jacqueline, feu Benoit (Cécile Bilodeau), feu Camille, feu Jean-Marie; de la famille Labbé, il était le beau-frère de : feu Annette (feu Charles-Eugène Mercier), feu Louis-André (feu Madeleine Breton), feu Raphaël (feu Ernestine Morency), feu Ange-Aimée (feu Valère Boutin), Léonard (Marguerite Laliberté), feu Alice (René Roy), Jean-Paul (feu Isabelle Goupil) et Lorraine Boutin (Philippe Vermette). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux et nièces. La famille remercie le personnel de la Résidence du Précieux Sang de Lévis qui a pris soin de M. Breton avec bienveillance ainsi que celui de l'Hôtel-Dieu de Lévis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, www.cancer.ca. La direction des funérailles a été confiée à la