ROBITAILLE, Claude



À l'Hôtel-Dieu, le 25 octobre 2023, à 18h43, à l'âge de 85 ans, est décédé Claude Robitaille, notaire émérite, époux de feu Michelle Rochette. Il demeurait à Québec et était le fils de feu Marcelle Marier et de feu Eudore Robitaille.La famille recevra les condoléances, en présence du corps, aule jeudi 2 novembre 2023, de 13h30 à 17h et de 19h à 21h, ainsi que le vendredi 3 novembre 2023 de 9h30 à 11h30.Il laisse dans le deuil sa conjointe Vivian White, ses enfants : Isabelle (Louis Lavoie) et Antoine (Geneviève Doray); ses petits-enfants : Édouard, Augustin et Marie Lavoie ainsi qu'Émile (Béatrice Jolicœur), Anne-Sophie (Théo Pinet) et Guillaume Robitaille; sa sœur Micheline Robitaille. Il laisse également dans le deuil ses belles-sœurs Rochette, Denise (feu André Cossette), Claire (Gilles Breton), Monique (feu John Zegers) et Céline, ainsi que ses neveux François St-Cyr (Karen Guinn) et Georges St-Cyr (Caroline Drolet) et de nombreux neveux et nièces de la famille Rochette. Claude était aussi le frère de feu Françoise Robitaille (feu Benoît St-Cyr), feu René Robitaille (feu Lorraine Dionne) et feu Colette Robitaille (feu Henry Calleja). Vos témoignages de sympathie pour ce père modèle et passionné de théâtre, peuvent se traduire par un don à la Fondation du Théâtre du Trident, letrident.com/faire-un-don, tél. 418 643-5873 poste 11, ou à la Société canadienne du cancer, www.cancer.ca, tél. 418 683-8666. Des formulaires seront disponibles sur place.