À risque de démence en raison des nombreux coups à la tête, un joueur de la LHJMQ forcé de prendre sa retraite à 19 ans

Un hockeyeur de la LHJMQ a été forcé de prendre sa retraite à l'âge de 19 ans après que d'importantes lésions à son cerveau eurent été découvertes, probablement liées au nombreux coups reçus durant sa carrière.

Dans une longue publication sur Instagram, Lane Hinkley, qui a porté les couleurs du Titan d'Acadie-Bathurst, des Voltigeurs de Drummondville et des Islanders de Charlottetown, a expliqué qu'un médecin l'avait forcé à la retraite en raison de ces découvertes inquiétantes.

« Vendredi matin, on m'a dit que ma carrière de hockey était terminée. Trop de mises en échec, trop de coups de poing et trop de commotions cérébrales desquelles je ne me suis pas proprement remis. Le docteur a mis que mon IRM a démontré une lésion de 25 mm par 17 mm sur mon cerveau, en plus d'autres cicatrices dont il a été impossible de déterminer la grosseur. En ce moment, je suis à risque de développer l'encéphalopathie traumatique chronique et de la démence précoce. Le hockey est un sport dur », a-t-il tout d'abord écrit.

Aucun regret

Hinkley a par la suite pris le temps de remercier plusieurs personnes importantes pour lui au cours de sa carrière de hockeyeur. Puis, il a assuré que, malgré la condition de son cerveau, il n'avait aucun regret.

« Je veux mettre quelque chose au clair : ma façon de jouer a fait en sorte de mettre un terme à ma carrière. Par contre, je ne regretterai jamais une seule mise en échec ou un seul coup de poing que j'ai lancé. Je ne vais jamais m'excuser pour la façon avec laquelle j'ai pratiqué mon sport. Je n'ai jamais marqué beaucoup de buts mais j'ai été un dur [tough motherfucker] et personne ne pourra jamais me l'enlever. Je porte ces cicatrices sur mes mains avec fierté. »