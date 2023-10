Autobus vers Montréal-Trudeau: des titres de transport disponibles sur son téléphone

Les Montréalais et les touristes qui souhaitent faire le trajet du centre-ville vers l’Aéroport international Montréal-Trudeau à bord de la ligne d’autobus 747 ne seront bientôt plus obligés de courir à une borne pour obtenir un titre de transport, puisqu’il sera possible de les acheter sur des applications.

Dès mercredi, les usagers de cet autobus n’auront qu’à être munis de leur carte de crédit et de l’application Chrono ou Transit pour avoir leur billet, a expliqué l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM).

Le client devra activer ce titre après l’avoir acheté puis le montrer au chauffeur au moment de monter dans le bus. Il lui donnera alors un titre de transport valide qui permettra d’accéder aux modes de transport sur l’île (zone A) pendant 24 heures.

Il ne faudra toutefois pas activer son titre de transport trop à l’avance, puisqu’il ne sera valide que deux heures après son activation sur les applications.

Répondre à l’achalandage

Selon l’ARTM, le nombre de passagers de la ligne 747 a augmenté depuis la fin de la pandémie, encourageant donc la mise en place de ce nouveau mode de paiement.

Il s’agit donc de la dernière mesure proposée pour répondre à la demande, alors que deux terminaux de vente mobile avaient déjà été ajoutés et que les heures d’ouverture du kiosque avaient été prolongées.

Une cinquième distributrice automatique de titres sera aussi ajoutée à l’offre mercredi.

L’ARTM en a profité pour rappeler que l’achat de titres sur la carte OPUS à partir d’un téléphone intelligent devrait voir le jour au début de 2024.