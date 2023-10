Autre procès secret: Québec estime avoir été victime d’une fraude immobilière

Le bras immobilier de l’État québécois mène depuis 2020 des démarches secrètes devant la justice pour être dédommagé suite à la vente d’immeubles gouvernementaux qui aurait permis à des organisateur libéraux de toucher des commissions occultes.

Il y a eu le fameux «procès secret», mis au jour en mars 2022, qui avait suscité l’indignation car une personne non-identifiée avait été condamnée pour un crime à l’abri de tout regard du public.

Or, voilà que des procédures judiciaires presque aussi opaques, dans une cause civile cette fois, occupent les tribunaux québécois depuis novembre 2020.

« A contre B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L », c’était la seule trace des procédures visibles dans les registres du palais de justice de Québec. Qui poursuivait qui? Pour quelle somme? Pour quel motif? Impossible de le savoir.

Enquête de l'UPAC

En décembre dernier, notre Bureau d’enquête avait pu révéler que le poursuivant était la Société immobilière du Québec (SQI), qui gère un parc immobilier au profit des organismes gouvernementaux.

Nous avons découvert que la SQI souhaitait notamment faire annuler la vente de deux immeubles à une firme de George Gantcheff, pour 220 M$, survenue presque quinze ans plus tôt en 2008.

Ces transactions, sur le 500, Grande Allée Est à Québec et le 500, René-Lévesque Ouest à Montréal, avaient fait l’objet d’une enquête de l’Unité permanente anticorruption (UPAC). L’enquête policière a été fermée en 2019 sans que des accusations soient déposées.

PIerre-Paul Poulin / JdeM

Ce mardi, suite à des démarches judiciaires initiées par Québecor et qui ont duré plusieurs mois, on a pu en apprendre un peu plus sur les allégations de la SQI et l’avancement du dossier derrière les portes closes des tribunaux.

L’organisme gouvernemental affirme qu’il a «des motifs raisonnables de croire» qu’il « a été victime d’actes frauduleux dans le cadre des transactions [de 2008] et que celles-ci lui ont causé un préjudice».

On découvre aussi que suite à des audiences qui se sont déroulées à huis clos, la SQI a réussi, en juillet 2021, à obtenir une grande partie de la preuve qui avait été amassée par l’UPAC dans ce dossier.

Cela pourrait lui permettre « d’instituer les recours civils appropriés contre les auteurs de ces fraudes », écrit l’organisation dans une des requêtes que nous avons pu consulter.

Encore du secret

Il est toujours impossible de savoir, pour le moment, qui sont les 11 personnes ou les entreprises visées par la SQI dans ses tentatives de recouvrement.

Plusieurs de ces défendeurs, dont les noms sont caviardés dans les procédures, ont tenté de mettre des bâtons dans les roues de l’organisme gouvernemental.

«Sur une période de plus de deux ans durant laquelle les intervenants n’ont jamais été avisés de quelque façon que ce soir de l’existence même des procédures de la SQI, cette dernière s’est appropriée des éléments de preuve (...) relativement à des transactions immobilières ayant eu lieu plus d’une décennie auparavant», déplorent les procureurs de l’un des défendeurs.

Rappelons qu’en 2016, un reportage de Radio-Canada laissait entendre que Marc-André Fortier, ex-PDG de la Société immobilière du Québec, ainsi que les collecteurs de fonds libéraux William Bartlett, Franco Fava et Charles Rondeau, auraient touché des commissions secrètes de plusieurs millions de dollars dans le cadre de la vente des bâtiments de la SQI en 2008.

En novembre 2017, la vérificatrice générale avait conclu que Québec avait perdu près de 19 M$ dans les transactions des trois immeubles. De plus, elle estimait que des règles de saine gestion avaient été bafouées par la SIQ.