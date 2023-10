Sondage sur le tramway: Marchand assure ne pas avoir fait de «cachettes», Villeneuve l’accuse d’avoir «menti»

Bruno Marchand a juré, mardi, qu’il n’a jamais voulu faire de « cachettes » en publiant les résultats du sondage Léger sur les appuis en baisse au tramway. Il a toutefois reconnu qu’il aurait dû faire les choses différemment.

Le maire de Québec a réagi pour la première fois à la polémique qui a suivi la publication des résultats de ce sondage. Vendredi, la Ville a beaucoup insisté sur un appui à 40%. Or, si on utilise le nombre total de répondants, ce taux se situe plutôt à hauteur de 36%, soit six points de moins que l’an dernier.

« Si je le refaisais, est-ce que je le referais différemment? La réponse est oui. Est-ce qu’il y a eu des cachettes? Il n’y en a pas. On n’a jamais été aussi transparents que maintenant sur l’ensemble de nos données. Il n’y avait pas d’intention de cacher », a assuré le maire, mardi midi, en marge d’un point de presse.

M. Marchand a par ailleurs laissé entendre qu’il était à l’aise avec la sortie de Jean-Marc Léger, président de Léger, dans le Journal dans laquelle ce dernier affirmait que la façon de faire de la Ville a été « malhabile ».

« Le maire a menti », dit Villeneuve

Plus tôt en matinée, en entrevue avec le Journal, Claude Villeneuve, chef de Québec d’abord, n’a pas hésité à affirmer que le maire « a menti » en dévoilant les résultats du sondage.

« Il a essayé de cacher son échec à mobiliser les gens de Québec pour le tramway. Il a menti en disant que les appuis se maintiennent. La vérité est que, quelle que soit la façon dont tu le regardes, les appuis ont baissé de six points et c’est plus que la marge d’erreur ».

Selon lui, « Bruno Marchand est un gars intelligent. Je pense qu’il le savait et c’est embarrassant pour quelqu’un qui est pour le tramway. C’est embarrassant quand tu essayes de défendre ce projet-là de bonne foi et que tu dis aux gens d’avoir confiance et que ça peut fonctionner ».