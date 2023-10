Directrice générale de la Fondation YWCA: Caroline Lepage choisit de redonner au bien commun

Chaque semaine, la chroniqueuse et journaliste Karine Gagnon vous convie à une grande entrevue avec une personnalité marquante de la Capitale-Nationale.

Très jeune, Caroline Lepage, directrice générale de la Fondation YWCA Québec, a manifesté un intérêt particulier pour les affaires internationales. Après y avoir consacré des années, et avoir réalisé son rêve de devenir entrepreneure, elle a choisi de se consacrer au bien commun.

Caroline Lepage a grandi sur la rive sud de Québec, où elle a fait ses études et beaucoup de sport, ce qui de son propre aveu a marqué sa vie et son parcours.

Cet appel de l’international est venu très tôt, mais Mme Lepage ne sait pas quel a été le déclic. Elle se souvient de son père qui lisait Le Monde diplomatique, dont un exemplaire était toujours étalé dans le salon. Ç'a probablement éveillé l’intérêt, croit-elle.

«J’ai aussi hésité, relate-t-elle, car j’étais intéressée par la production, le manufacturier.»

Mme Lepage a donc choisi d’aller étudier à l’Université d’Ottawa, où un baccalauréat en administration des affaires avec possibilité d’effectuer des stages à l’étranger était offert. C’était beaucoup plus rare qu’aujourd’hui.

Cette belle opportunité lui a permis de découvrir le Pays de Galles, où elle a effectué une session d’études en plus d’un stage. Ç'a été l’occasion aussi d’apprendre l’anglais.

À son retour, le taux de chômage était très élevé. Elle choisit de faire une maîtrise en relations internationales à l’Université Laval.

Carrière à Québec

«Je suis revenue à Québec en me disant que jamais je ne travaillerais à l’international chez moi, et contre toute attente, j’ai commencé à travailler immédiatement en commerce international ici à Québec, avant même d’avoir fini ma maîtrise.»

Caroline Lepage a passé les 12 premières années de sa carrière en développement international. Elle aidait les entrepreneurs à faire des plans, développer de nouveaux marchés. Elle organisait aussi des missions à l’étranger et des rencontres entre entrepreneurs.

«C’étaient des années où l’international était un peu la saveur du mois, donc il y avait beaucoup d’intérêt, tout était en démarrage», se souvient-elle.

Photo Agence QMI, René Baillargeon

Cet intérêt l’a d’ailleurs amenée à devenir commissaire aux relations internationales de la Ville de Québec. C’était à l’époque du maire Jean-Paul L’Allier. Elle était chargée d’organiser le volet économique des missions à l’étranger.

«J’ai beaucoup appris, j’ai été choyée, M. L’Allier m’a toujours bien traitée malgré mon jeune âge, il me faisait confiance et me mettait de l’avant [...] Ç'a été pour moi très formateur.»

Première vice-présidente

Après un court passage comme attachée politique responsable des dossiers de la Capitale nationale, qui relevaient alors de Sam Hamad, Caroline Lepage est recrutée au sein de ce qui s’appelle aujourd’hui Québec International.

Elle y devient la plus jeune personne nommée à la vice-présidence, et aussi la première femme. «C’était quand même un boysclub, une chasse gardée», se souvient-elle.

Cela l’amène à prendre les rênes de Futurallia 2008, événement à saveur économique des fêtes du 400e anniversaire de Québec.

Plus de 2500 participants provenant de 30 pays ont pris part à l’activité, qui consistait en un grand «speed dating» d’affaires. «Ç'a été 9000 rendez-vous sur deux jours dans le but de créer des ententes et des accords, et c’est ce qui m’a amenée à devenir entrepreneure.»

Dans le cadre de Futurallia, Mme Lepage avait mandaté une firme appelée Agora. L’entreprise organisait des événements très nichés, soit des congrès scientifiques et pharmaceutiques internationaux.

«Je me souviens précisément d’avoir dit à la propriétaire: “C’est dommage que tu sois aussi jeune, car ce serait une belle entreprise à racheter.” Sept mois plus tard, j’étais assise dans sa chaise!»

Réaliser un rêve

Cette décision a impliqué, pour Mme Lepage, de couper son salaire de moitié et de prendre une chance. L’entreprise jouissait d’une excellente réputation et d’une santé financière impeccable. De plus, l’ancienne propriétaire est restée deux ans afin d’assurer la transition.

La nouvelle entrepreneure a même racheté Opus 3, son compétiteur à Montréal.

La pandémie a ensuite représenté tout un défi, les activités ayant été annulées du jour au lendemain, en mars 2020. «Ç'a été une onde de choc», lance-t-elle.

Photo Agence QMI, René Baillargeon

Caroline Lepage et son équipe se sont toutefois retroussé les manches et ont créé la première offre complète d’organisation virtuelle d’événements. Avec des collègues, autour d’une bière virtuelle, elle a aussi créé le Regroupement des industries d’événements d’affaires, qu’elle a piloté afin que ces organisateurs aient aussi une voix.

Puis un acheteur s’est manifesté, en 2021, pour racheter l’entreprise, offre qu’a acceptée Caroline Lepage. Elle a ensuite pris du temps pour réfléchir à la suite. Un grand cadeau, observe-t-elle.

Immenses besoins

Engagée dans plusieurs conseils d’administration, la femme d’affaires savait qu’elle serait impliquée dans une cause liée soit au sport, soit aux femmes.

Quelqu’un lui a parlé de la nouvelle fondation de YWCA Québec, créée il y a un an et demi. Son rôle consiste à soutenir cet organisme, qui vient en aide aux femmes, par de l’hébergement et du suivi, entre autres.

Mme Lepage est soufflée par l’ampleur des besoins. La demande a explosé. En 12 ans, on est passé de 300 refus par année à 4300. «Je ne soupçonnais pas l’ampleur des besoins ni la profondeur des services offerts ici, souligne la dg, qui est heureuse de pouvoir contribuer à sa façon, à travers la fondation.

