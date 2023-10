Christina Aguilera rend hommage à Cher pour l'Halloween

Treize années après avoir partagé la vedette du film Burlesque avec Cher, Christina Aguilera a rendu hommage à cette « pionnière » en recréant certains de ses looks les plus mémorables pour l’Halloween.

«Le message de Cher à travers sa musique et son style a laissé une marque permanente sur le monde; à ce jour, je n’arrive toujours pas à croire que j’ai eu l’opportunité de travailler avec une telle légende!» a écrit Christina Aguilera pour accompagner la série de clichés.

L’interprète de Genie in a Bottle a ainsi troqué sa chevelure blonde pour une épaisse tignasse noire bouclée qu’a longtemps arboré Cher pour émuler une poignée des looks de la diva. En tête de liste, évidemment, l’inoubliable tenue de cuir et de résine qu’elle portait dans les années 1980 pour le tournage du clip If I Could Turn Back Time. Des marins ont également été ajoutés à l’arrière-plan, histoire de renforcer la référence.

Le clip avait d’ailleurs semé la controverse lors de sa sortie; l’habit révélateur de la chanteuse, révélant son fessier tatoué d’un papillon, avait forcé la chaîne MTV a ne le diffuser qu’en fin de soirée.

«Personne ne pourrait jamais prendre la place de l’immense et puissante Cher. L’amour et le respect que j’ai pour toi sont infinis», a ajouté Christina Aguilera dans la publication destinée à ses millions d’abonnés Facebook, Twitter et Instagram.