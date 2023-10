Comment rédiger un testament juste?

Comme vous êtes de très bon conseil, j’ai eu envie de vous faire part d’une situation qui me pose un problème de conscience. J’ai besoin de l’avis d’une personne neutre, et je vous serais reconnaissante de le faire comme si vous chaussiez mes bottines.

La seule parenté immédiate que j’ai est une sœur et ses enfants. Elle et son époux m’ont dénigrée pendant une bonne quarantaine d’années face au reste de la parenté et à de nombreux étrangers. Un moment donné, j’ai même décidé d’aller travailler dans une autre ville pour ne plus avoir à endurer les effets négatifs de leur entreprise de destruction.

Certaines personnes m’ont informée de ce que ma sœur et son conjoint disaient de moi, et croyez-moi, cette pointe de l’iceberg que je découvrais était tellement choquante à entendre, que ça m’avait enlevé toute envie d’en savoir plus. N’ayant pas vraiment côtoyé ma sœur ni vu grandir ses enfants, je peux dire que ce sont des étrangers pour moi.

Dans le cadre de la succession de l’un de mes parents, j’ai eu à remettre une cinquantaine de milliers de dollars à ses enfants. L’opération s’est faite par l’entremise du notaire, et ils sont allés chercher leur chèque dans l’indifférence la plus totale à mon égard. Lors de mon décès, ma succession en sera une dans les sept chiffres, et le premier sera supérieur à un. Je me questionne donc de plus en plus sur la justesse de leur faire un legs testamentaire. Que feriez-vous à ma place ?

Dans l’état actuel de mon testament, j’ai l’impression de récompenser mes propres tortionnaires. Mais d’un autre côté, c’est aussi ma famille. Mais quelle famille ? me direz-vous. Je suis très tentée actuellement de refaire mon testament. Votre avis sera le bienvenu.

Quelqu’un qui est SEUL dans l’univers

Un écrivain français dont je ne me rappelle plus le nom a écrit : « Dieu nous permet d’avoir des amis mais c’est le diable qui choisit notre famille ». Quand notre famille est composée d’amis, il est normal de vouloir leur laisser quelque chose à notre décès. Mais quand ce n’est pas le cas, rien ne force quiconque à laisser ses biens en héritage à de parfaits inconnus comme c’est votre cas. Il existe une pléthore d’organismes humanitaires qui ont des besoins énormes. Vous en connaissez certainement un ou deux à qui vous pourriez rendre service.