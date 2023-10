Compressions budgétaires au SPVM: interdit de faire laver les autopatrouilles

Les compressions budgétaires imposées par la Ville de Montréal n’épargnent pas les policiers: fini les dépenses d’ici la fin de l’année, même le lavage des autopatrouilles est désormais proscrit.

• À lire aussi: Deux policiers montréalais sur trois ont gagné plus de 100 000$ en 2022

Dans des notes internes auxquelles Le Journal a eu accès, des officiers de postes de quartier ont avisé les agents que tout achat est strictement interdit d’ici 2024. On demande donc à tous de «ménager» le plus possible le matériel comme les feuilles de papier, l’encre de l’imprimante, les crayons et même les gants de protection.

«Des gants de nitrile, c’est essentiel pour préserver une scène de crime, lance un policier qui n’est pas autorisé à s’adresser aux médias. Là, il va falloir courir dans les autres postes pour s’assurer d’en avoir pour tout le monde. Et quand on perd notre temps à faire des niaiseries de même, on n’est pas en train de patrouiller.»

Liquide biologique

Impossible aussi de faire laver les autopatrouilles pour les deux prochains mois. La seule exception est la désinfection, par exemple si du liquide biologique (urine, sang, vomissure) se retrouve dans le véhicule.

«C’est tellement ridicule qu’on s’est mis à faire des jokes avec ça, lance un patrouilleur sous couvert d'anonymat. Est-ce qu’il va falloir commencer à amener notre papier de toilette?»

Cette nouvelle directive s’inscrit dans le cadre d’importantes compressions budgétaires que la Ville de Montréal a été contrainte d’annoncer au début du mois en raison de baisses de revenus considérables durant l’année. En effet, plusieurs facteurs ont fait en sorte que la Ville doit désormais se serrer la ceinture, notamment une perte de 40 millions $ en taxe de bienvenue en raison du marché immobilier difficile.

Les heures supplémentaires au Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) ont également connu une hausse importante cette année en raison de la pénurie de policiers.

«Fut une époque où c’était quasiment des légendes urbaines, les policiers qui avaient déjà fait du temps double, c’est-à-dire rentrer pendant une journée de congé, lance un autre agent. Je me souviens que c’était à peu près juste les gens qui avaient travaillé lors de l’émeute au Centre Bell ou pendant les manifestations étudiantes qui avaient connu ça. Maintenant, c’est rendu la norme.»

On manque de policiers

D’ailleurs, Le Journal rapportait il y a deux semaines que lors du plus récent Grand Prix, les heures supplémentaires des policiers avaient augmenté de 57% par rapport à l’an dernier. La Fraternité des policiers et policières de Montréal déclarait alors qu’il manque actuellement entre 12 et 15% d’effectifs au SPVM.

Une vaste campagne de recrutement est d’ailleurs en cours afin de combler les rangs: une vidéo promotionnelle a récemment été rendue publique, une équipe permanente a été mise en place et une cohorte spéciale SPVM – qui a déjà reçu une promesse d’embauche à Montréal – graduera à la fin janvier de l'École nationale de police du Québec de Nicolet.

Le président de la Fraternité et le SPVM ont refusé nos demandes d’entrevue. La Ville de Montréal a indiqué pour sa part que « cette décision n’a pas d’impact sur les services rendus directement aux citoyens et cela n’affecte pas les embauches de policiers ».