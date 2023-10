Connor Bedard continue de produire... et de perdre

Individuellement, le jeune Connor Bedard se débrouille bien en vertu de ses quatre buts et deux mentions d’aide en neuf rencontres cette saison, mais il ne peut en dire autant de ses Blackhawks de Chicago, plutôt brouillons ces jours-ci.

La recrue a enfilé l’aiguille à la 28e seconde de la partie de lundi contre les Coyotes de l’Arizona, inscrivant un troisième filet à ses quatre dernières sorties. Toutefois, ce fut tout au chapitre des bonnes nouvelles. La suite a été terrifiante pour les Hawks, anéantis au compte de 8 à 1 par leurs adversaires.

• À lire aussi: L’entraîneur des Ducks se fâche... et ça fonctionne

• À lire aussi: Vincent Desharnais ouvre son compteur sans le savoir

Ainsi, la troupe de l’entraîneur-chef Luke Richardson croupit dans la cave de la section Centrale de la Ligue nationale de hockey en dépit de la présence du surdoué de 18 ans. Si personne ne s’attend à la voir batailler pour les grands honneurs en 2023-2024, en revanche, il lui faudra batailler beaucoup plus fermement et ne pas abandonner prématurément afin d’éviter d’autres humiliations du genre.

«Nous nous sommes éloignés de notre plan de match. Cependant, il faut leur donner le crédit; ils étaient sûrement fâchés de leur affrontement précédent [un revers de 5 à 4 face aux Kings de Los Angeles, samedi], a expliqué à NHL.com Richardson au sujet des Coyotes. Nous continuons de mûrir en tant qu’équipe et peut-être que nous avions mis la pédale douce après la dernière rencontre.»

«Nous avons commencé en force. Nous étions très bons et ensuite, nous pensions que ça allait être facile. Mais dans cette ligue, chaque formation effectuera des jeux. Nous n’avons pas suffisamment bataillé, d’après moi», a ajouté le défenseur Seth Jones.

Écoutez le segment sportif de Jean-François Baril via QUB radio :

Remonter la pente

Vainqueurs des Golden Knights de Vegas vendredi, les Hawks viennent de recevoir toute une leçon leur rappelant qu’ils ont du rattrapage à faire. Avec un dossier de 3-6-0, il est difficile de festoyer dans le vestiaire. Ils auront l’opportunité de se racheter devant leurs partisans en fin de semaine, mais l’opposition s’annonce féroce, car les Panthers de la Floride et les Devils du New Jersey débarqueront au United Center, samedi et dimanche, respectivement.

«Il y a de très bons clubs dans ce circuit et nous voulons devenir l’un d’entre eux. Par contre, il existe une bonne manière de jouer et une mauvaise. Cette fois, tout ce qui pouvait mal se passer est survenu», a déploré le vétéran Nick Foligno au site des Hawks.

Pour revenir à Bedard, il est l’un des nombreux porte-couleurs des siens à afficher un différentiel négatif. À -5, il est néanmoins en meilleure posture que les Connor Murphy (-10), Lukas Reichel (-9) et Kevin Korchinski (-8).