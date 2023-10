Crise de logements: un organisme déplore le blocage de 25 000 unités d’habitation

Alors que la crise de logements affecte de nombreuses familles québécoises, plus de 25 000 logements sont toujours bloqués à travers toute la province, a déploré un organisme.

L’Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec (APCHQ) a dénombré auprès des promoteurs et constructeurs plus de 25 000 unités d’habitation – de quoi loger toute la population de Saint-Hyacinthe ou de Shawinigan – qui auraient été mises sur la glace, a-t-elle rapporté par communiqué mardi.

Un sondage interne de l’APCHQ a ainsi révélé que plusieurs projets seraient confrontés à des enjeux d’acceptabilité sociale, aux lourdeurs administratives concernant l’émission des permis ainsi qu’aux orientations politiques des décideurs.

«Alors qu’il faudrait, selon la SCHL, construire plus de 148 000 unités par année pour rétablir l’abordabilité en habitation, il est inacceptable que 25 000 unités soient mises sur la glace», s’est révolté dans un communiqué Maxime Rodrigue, président-directeur général de l’APCHQ.

Ce blocage démontre que la crise de l’habitation ne peut se résorber que par la mise en pratique de la Politique nationale de l’architecture et de l’aménagement du territoire, selon l’APCHQ, qui plaide pour la densification des périmètres urbains.

Mais le chiffre de 25 000 unités ne pourrait être que la pointe de l’iceberg puisque beaucoup de répondants au sondage ont été réticents à communiquer sur le sujet pour ne pas «nuire aux délais de leurs projets actuellement entre les mains des instances municipales ou provinciales», selon le communiqué.

«Nous en appelons au gouvernement provincial, aux Villes et à leurs comités consultatifs d’urbanisme, ainsi qu’aux citoyens, afin que l’intérêt collectif de loger tous les Québécois prime sur l’intérêt individuel», a indiqué M. Rodrigue.

