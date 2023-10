MERCIER, Georgette Blais



À la Maison d'Hélène de Montmagny, le 29 septembre 2023, à l'âge de 81 ans, est décédée madame Georgette Blais, épouse de monsieur Maurice Mercier. Elle était la fille de feu monsieur Alcide Blais et de feu dame Ange-Aimée Roy. Elle demeurait à Berthier-Sur-Mer. La famille accueillera parents et ami(e)s à la, à compter de 11h.Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de Berthier-Sur-Mer. Elle laisse dans le deuil, outre son époux Maurice, sa fille Nathalie (Richard Boulet), ses frères et sœurs : feu Jean-Paul Blais (feu Gertrude Clavet), feu Charles-Henri Blais (feu Thérèse Morency), feu Jeannine Blais (feu Georges-Henri Latulippe), ses beaux-frères et belles-sœurs : feu Jean-Paul Mercier (Alice Plamondon), Jacques Mercier (Adéline Émond), Jeannine Mercier (Keven Brossard), Claudette Mercier (Gérald Nadeau) ainsi que de nombreux neveux et nièces, cousins et cousines et ami(e)s. La famille désire remercier tout le personnel soignant de La Maison d'Hélène pour les bons soins prodigués. La direction a été confiée à la