De l’importance du dialogue dans un couple

La lecture de la lettre portant le titre « Prendre de l’âge n’a pas que du bon » m’a plongée dans mes souvenirs. La signataire se disait impuissante et frustrée du changement de caractère de son mari qui est devenu bougon et râleur au fil de leurs dix ans de retraite. Elle sollicitait vos conseils pour l’emmener à changer d’attitude.

Mon mari et moi avons vécu 65 ans de bonheur, en dépit des aléas de la vie. Il était mon ami, mon amour et mon amant. Vers 75 ans il a commencé à chialer pour tout et rien. Quand je le lui faisais remarquer, il devenait songeur et se calmait.

C’est quand on est déménagé en RPA qu’il s’est adouci. J’imagine que la diminution des responsabilités y a été pour quelque chose. Deux ans plus tard, il fut diagnostiqué atteint d’Alzheimer. Il est décédé sous forte médication, mais très serein.

Un beau-frère ne voulait plus que ma sœur sorte sans lui tellement ses problèmes de cœur l’obsédaient et qu’il avait peur de mourir seul. Peut-être mes exemples mèneront-ils cette dame vers une solution et que SON couple adoptera notre chanson fétiche à mon mari et moi : « On va s’aimer encore », de Vincent Vallières.

Gertrude

Rien de mieux en effet que de rester en contact par la parole dans un couple. Mais la parole vraie qui n’a pas peur de bousculer quand c’est nécessaire.