Devon Levi est en santé et plus motivé que jamais

Un peu moins de deux semaines après s’être blessé au bas du corps, le gardien québécois Devon Levi est prêt à revenir au jeu.

Le jeune homme de 21 ans est revenu à l’entraînement mardi, et ce, pour la première fois depuis l’entraînement optionnel des Sabres de Buffalo du 21 octobre.

«Je prenais ça un jour à la fois, j’essayais des choses en me demandant quand je pourrais revenir. J’ai passé quelques jours à l’extérieur de la patinoire pour mieux guérir, et me voici. Je me sens bien sur la glace. Je suis vraiment heureux d’être de retour», a confié Levi au site NHL.com.

Le natif de Dollard-des-Ormeaux devra également convaincre l’entraîneur-chef Don Granato de le réinsérer dans la formation. La saison recrue du produit de l’Université Northeastern ne s’est pas amorcée comme prévu, lui qui montre un dossier de 1-3-0, un taux d’efficacité de ,892 et une moyenne de buts alloués de 3,26.

«Je sais qu’il reviendra meilleur chaque fois qu’il franchira un obstacle, a lancé Granato avec confiance. [...] Il est quelqu’un pour qui l’observation joue en sa faveur. Il absorbe beaucoup d’informations et cela le rend meilleur. C’est pourquoi il est déjà en avance pour son âge.»

C’est Ukko-Pekka Luukkonen qui a assumé la responsabilité de gardien partant en l’absence de Levi et d’Eric Comrie. Le Finlandais a bien fait, blanchissant notamment l’Avalanche du Colorado dimanche, et pourrait conserver le filet.

Le prochain match des Sabres aura lieu mercredi, face aux Flyers, à Philadelphie.

«Nous verrons ce qui se passe. Je suis prêt comme si je jouais. C’est la décision des entraîneurs, mais je serai prêt», a affirmé Levi.