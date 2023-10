Du théâtre hors de l’ordinaire...

Si vous avez envie de voir une œuvre théâtrale qui sort de l’ordinaire, Parents et amis sont invités à y assister est certainement pour vous, bien qu’elle recèle des défis.

Adaptée du singulier roman éponyme d’Hervé Bouchard, qui avait remporté le Grand Prix du livre de Montréal en 2006, cette pièce présentée au Théâtre de Quat’Sous divise probablement le public en deux camps.

Ceux qui l’adorent vont apprécier l’imagination, le foisonnement et la qualité d’une langue inclassable. Ceux qui n’y adhèrent pas éprouvent de la difficulté à donner un sens à tous ces longs monologues et aux personnages dont l’essence reste somme toute floue. Bref, certains se laissent porter par ces mots poétiques sans trop chercher à comprendre pourquoi ils sont exprimés, tandis que d’autres seront frustrés par cette avalanche de paroles nécessitant une forte concentration et débouchant sur une trame vague.

Tragique et comique

La mort d’un père est à la base de ce récit. Ses enfants, sa femme ainsi que des belles-sœurs expriment donc leur désarroi face à cet événement tragique. La fin d’une époque suscite assurément de l’angoisse.

Adaptée et mise en scène par Christian Lapointe, cette proposition dégage une ambiance lugubre qui est contrastée par un humour absurde qui plaît beaucoup à certains.

L’usage de masques et de costumes déjantés offre une touche sinistre à cette œuvre tout en n’étant pas vraiment apeurant.

La vidéo également, sauf pour la bande sonore qui est décalée par rapport aux images, ce qui rend la compréhension ardue compte tenu de la complexité de ce texte.

Tous les comédiens maîtrisent parfaitement cette langue dramatique. Sylvio Arriola, Lise Castonguay, Tiffany Montambault, Ève Pressault et Gabriel Szabo livrent avec aplomb leurs monologues. Ils se distinguent aussi en modifiant avec brio la voix des différents protagonistes qu’ils incarnent.

Ce spectacle éclaté et expérimental nous plonge au sein d’un univers douloureux et angoissé, mais qui est adouci par une folle absurdité. Loin des conventions, son originalité est incontestable, mais il demeure laborieux pour le commun des mortels.

Parents et amis sont invités à y assister est présentée au Théâtre de Quat’Sous jusqu’au 11 novembre.

Parents et amis sont invités à y assister ★★★1⁄2

Une mise en scène de Christian Lapointe

Avec Sylvio Arriola, Lise Castonguay, Tiffany Montambault, Ève Pressault et Gabriel Szabo.