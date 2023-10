Qualité des constructions: le PDG de la Régie du bâtiment du Québec reconnaît qu’on peut «faire mieux»

Alors que se succèdent les histoires d’horreurs en construction, le PDG de la Régie du bâtiment du Québec (RBQ) a reconnu en entrevue au Journal que l'on peut « faire mieux» en la matière.

• À lire aussi: Offensive de recrutement en construction: une formation accélérée payée 750$ par semaine

• À lire aussi: Formations accélérées en construction: les syndicats craignent des travaux bâclés

• À lire aussi: Des étudiants en construction redoutent une formation au rabais: «C’est une mauvaise idée»

« C’est clair que l’on a des préoccupations dans ces domaines-là », a affirmé lors d'un entretien avec Le Journal Michel Beaudoin, PDG de la Régie du bâtiment du Québec (RBQ), vendredi dernier, soit avant l’annonce de la formation accélérée lancée par le gouvernement, lundi.

« Je pense que l’on peut ensemble faire mieux une meilleure qualité », a-t-il reconnu.

La mission de la RBQ est de protéger le public en contribuant « à la qualité et à la sécurité des bâtiments et des installations ». L'organisation doit vieiller à la « qualification des entrepreneurs de construction et des constructeurs-propriétaires ».

D’après son numéro 1, Michel Beaudoin, il faut en « faire plus». Ce dernier dit vouloir regarder avec les ingénieurs et les architectes pour mieux agir en collaboration avec eux. Il estime que l'ensemble des acteurs de l'industrie doit se concerter.

« Il y a par exemple 30 000 technologues au Québec. Pourquoi ne pas les utiliser pour nous aider ? », s’est-il demandé à voix haute.

Photo Francis Halin

Boulet se fait rassurant

En entrevue au 98,5 au lendemain de l’annonce de la formation en accélérée, le ministre du Travail, Jean Boulet, a soutenu de son côté que sa formation accélérée de travailleurs de la construction allait aider à améliorer la qualité des bâtiments.

« Il y a aussi une révision du modèle d’inspection des chantiers de construction, qui se fait sous l’empire de la Régie du bâtiment du Québec (RBQ) », a-t-il indiqué.