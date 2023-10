La prédiction secrète de Danny Maciocia

Encouragé par ce qu’il avait vu durant le camp d’entraînement, le directeur général des Alouettes Danny Maciocia a pris un bout de papier et il a écrit 11-7.

«Je savais qu’on pouvait gagner 10 ou 11 matchs, j’ai écrit 11-7, mais je l’ai gardé pour moi-même», a révélé Maciocia, mardi, durant l’entraînement du club montréalais, tout en laissant entendre que son audacieuse prédiction tient plutôt du hasard.

S’il a conservé pour lui la fiche dont il rêvait pour la saison 2023, c’est que Maciocia ne voulait sans doute pas passer pour un illuminé. En effet, de nombreux experts de la Ligue canadienne de football voyaient plutôt les Alouettes terminer avec un dossier déficitaire, voire même au dernier rang du circuit.

«Je comprends pourquoi on nous mettait dernier car, en toute transparence, il y a un moment où, au mois de janvier, je me demandais même si la Ligue canadienne allait être composée de huit ou neuf équipes en 2023», a rappelé Maciocia.

La vente de l’équipe à l’homme d’affaires Pierre Karl Péladeau, en mars, a changé la donne.

Dès le camp d’entraînement, Maciocia notait par ailleurs plusieurs éléments positifs.

«J’ai commencé à y croire un peu au camp d’entraînement en voyant l’interaction entre les entraîneurs et avec les joueurs, a indiqué le DG. Je sentais qu’on avait quelque chose d’intéressant, qu’on allait avoir une équipe compétitive.»

«On veut gagner!»

Malgré ce dossier de 11-7 en saison régulière, Maciocia n’est toutefois pas rassasié. Il rêve évidemment à la Coupe Grey, mais tout d’abord d’une victoire en demi-finale de l’Est contre les Tiger-Cats de Hamilton, ce samedi, à Montréal.

«Ma famille me le rappelle assez souvent, on me reproche que je ne suis jamais satisfait dans la vie, a-t-il confié, avec le sourire. Je dis régulièrement que nous ne sommes jamais rendus... On a un match ce week-end et on veut gagner! On n’a pas fait tout ce travail et tous ces sacrifices pour se satisfaire d’une fiche de 11-7 en saison régulière.»

Maciocia aurait peut-être dû écrire «Coupe Grey» sur son bout de papier...