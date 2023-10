Le décrochage parental

Le premier bulletin paraîtra d’ici quelques semaines. Déjà, les enseignants ont identifié les élèves qui ressortent du lot en raison de problématiques d’organisation ou de comportement et dont la réussite scolaire est en péril. Malheureusement, la collaboration parentale n’est pas toujours au rendez-vous. Le décrochage scolaire demeure un enjeu de taille au Québec, mais on néglige souvent de parler du décrochage parental.

Le parent qui refuse de faire évaluer son enfant pour un potentiel trouble neurologique ou qui fait fi des recommandations de l’équipe-école pense-t-il vraiment rendre service à son enfant? L’élève qui dort sur son bureau aura beau être sanctionné par son enseignant, quel pouvoir ce dernier a-t-il par rapport aux parents qui le laissent devant un écran jusqu’aux petites heures du matin? L’élève qui dérange constamment en classe changera-t-il son comportement si ses parents nient l’existence du problème? L’enfant qui commet un manquement aux règles de l’école deviendra-t-il un citoyen respectueux du vivre ensemble si ses parents montent aux barricades afin de contester les sanctions de l’école?

Hausse de la violence

La hausse récente des incidents de violence dans nos écoles soulève elle aussi son lot de questionnements quant au rôle des parents. L’influence du milieu scolaire sur l’attitude d’un jeune face à l’éducation pâlit en comparaison avec celle de son milieu familial. Il y a chaque année quelques cas «miracles» de jeunes que l’école réussira à raccrocher malgré un milieu familial peu coopératif, mais ces cas ne sont pas légion. La science est claire à ce sujet, l’attitude des parents face à l’éducation de leur enfant est un facteur prédominant de sa réussite scolaire.

Quand des parents traitent l’école comme une halte-garderie où ils peuvent laisser leurs enfants afin d’aller travailler, on ne peut pas s’attendre à ce que ces jeunes fassent preuve d’une grande motivation à réussir. On peut d’ailleurs le constater sur les réseaux sociaux lors de fermetures d’écoles. Plutôt que de se questionner sur les raisons derrière ces décisions, certains ne font que pester contre le fait qu’ils devront rester à la maison avec leur progéniture.

Il s’agit d’ailleurs d’une des différences notoires entre les réseaux public et privé en éducation. Cela ne veut pas dire que les parents qui envoient leurs enfants dans le réseau public ne sont pas impliqués, au contraire, la très grande majorité font un excellent travail et sont d’excellents collaborateurs dans la réussite de leur jeune. On trouve cependant une plus grande proportion de parents décrocheurs dans le réseau public régulier et cela affecte inévitablement la dynamique des classes.

Dans notre société de plus en plus égocentrique, certains tendent à oublier que l’attitude et le comportement de leur enfant nuisent à sa propre réussite, mais également à celle des autres.

Mettre en place une panoplie de mesures afin de lutter contre le décrochage scolaire est une nécessité. Il faudrait en revanche avoir une réflexion collective sur le rôle des parents et mettre en place des mesures afin de lutter contre le décrochage parental. Dans certains pays d’Europe, on sanctionne les parents qui ne répondent pas à leurs obligations quant à l’éducation de leurs enfants, notamment en imposant des contrats de responsabilité parentale et des formations offertes par des travailleurs sociaux et des psychologues. Aurions-nous le courage d’en faire autant ici? Pourrions-nous réfléchir aussi à des façons de recentrer le rôle de l’école sur son volet académique plutôt qu’éducatif?

Mobiliser les parents de tous les milieux est primordial afin de revaloriser l’éducation et favoriser la réussite. Le rôle de l’école est d’instruire. L’éducation débute à la maison.

PHOTO MARTIN ALARIE

Simon Landry, enseignant de la région métropolitaine, auteur du livre L’éducation au Québec en ce 21e siècle.