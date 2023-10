Le «pays» du Québec bien positionné à l'échelle internationale

En cette période où le PQ fait la démonstration mathématique que le Québec est suffisamment riche pour être maître chez lui et où le bureau fédéral du Directeur parlementaire du budget classe le Québec au sommet des provinces les plus viables sur le plan budgétaire, sachez que le Québec se positionne relativement bien à l’échelle internationale.

C’est ce qui ressort des deux études que les chercheurs Suzie St-Cerny et Luc Godbout de la Chaire de recherche en fiscalité et en finances publiques de l’Université de Sherbrooke viennent de rendre publiques: Regard sur l’enrichissement collectif: cerner, s’entendre et agir et Incursion parmi les indicateurs de niveau de vie et de bien-être.

En se basant sur les données les plus récentes de la Banque mondiale sur la base du PIB réel «en dollar US à parité du pouvoir d'achat», le Québec arrive à la 22e place parmi les 31 «économies avancées membres de l’OCDE», auxquelles on a ajouté le Québec.

Le Canada occupe la 15e position. Sur cet ensemble sélect d’une trentaine de pays, les cinq premières positions du classement sont occupées par le Luxembourg, l’Irlande, la Suisse, la Norvège et les États-Unis.

Ne nous leurrons pas. Le Québec n’est quand même pas très riche si on se compare aux États-Unis, loin de là. En matière de PIB par habitant en $ US, le niveau de vie des États-Unis est 52,3% plus élevé qu’au Québec. Notre écart de richesse est de 15,2% avec le Canada et de 23,1% avec les 31 économies avancées de l’OCDE.

Sous l’angle interprovincial, le niveau de vie du Québec accuse encore un recul assez important par rapport aux provinces productrices de pétrole et l’Ontario.

La bonne nouvelle? Depuis 1990, le Québec a pu nettement améliorer son écart de PIB réel par habitant avec l’Ontario en le réduisant de 8,1 points de pourcentage. L’écart est aujourd’hui de 12,3%. Il était de 14% en 2022.

Et l’objectif du gouvernement caquiste de François Legault est de ramener l’écart avec l’Ontario sous la barre des 10% d’ici la fin de 2026. Et à 0% en 2036!

Selon les chercheurs St-Cerny et Godbout, si le Québec avait réussi en 2022 à combler l’écart de 14% qu’il avait avec l’Ontario, voici l’enrichissement que cela aurait généré sur l’économie du Québec:

Effet sur le PIB réel: + 59,2 milliards $

Effet sur le PIB par habitant: + 6804$

Effet sur le PIB nominal: + 77,6 milliards $

Effet sur les revenus autonomes du gouvernement: + 16,3 milliards $

Effet moyen sur le salaire par employé: + 9000$

Mieux encore

Pour évaluer la qualité du niveau de vie dans un pays, il n’y a pas que l’indicateur de richesse du PIB réel par habitant qui prévaut.

Il y a également l’indice de développement humain qui compte, indice qui comprend trois dimensions, la santé, le revenu et l’éducation.

Sur un ensemble de 130 pays, le Canada occupe la 15e position. Et si on insère le Québec parmi ceux-ci, on se classerait à la 16e position. Les trois premières positions reviennent à la Suisse, à la Norvège et à l’Islande.

Maintenant, concernant l’indice mondial du bonheur, le Québec fait meilleure figure que le Canada en occupant la huitième place parmi les 130 pays évalués. Le Canada, lui, arrive au 13e rang. Sur le podium de l’indice du bonheur, on retrouve la Finlande, le Danemark et l’Islande.

Sur les 41 pays de l’OCDE où on a mesuré l’indice du vivre mieux, le Canada figure à la 10e place. Et la place du Québec dans le Canada: 4e position.