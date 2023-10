Le père de Shani Louk commente sa mort: «elle s’est amusée jusqu’au dernier moment»

Le père de Shani Louk, cette tatoueuse germano-israélienne de 23 ans tuée par le Hamas, a déclaré en entrevue que sa fille n’avait pas souffert, et s’est réconfortée en disant «qu’elle s’est amusée jusqu’au dernier moment.»

La jeune femme qui avait été capturée par le Hamas alors qu’elle festoyait dans au festival de musique Tribe of Nova, dans le sud d'Israël, a été décapité par le groupe terroriste.

Lors de son enlèvement par les hommes armés, une vidéo la montrant à l’arrière d’une camionnette, face contre sol avec ses jambes complètement retournées, avait abondamment circulé sur les réseaux sociaux. Les images donnaient l’impression qu’elle était inconsciente, et ses proches l’avaient reconnue en raison de ses tatouages.

Le président israélien Isaac Herzog a confirmé lundi que l’ADN trouvé sur un morceau de crâne correspondait à Louk, devenue un symbole des horreurs du Hamas.

«Jusqu'à environ 18h45, Shani dansait, applaudissait et se s’amusait à la fête et était entourée de tous ses meilleurs amis – et ils se sont amusés toute la nuit», a déclaré son père, Nissim Louk, au média israélien N12.

«Elle s'est amusée jusqu'au dernier moment», a-t-il ajouté, faisant référence à l'événement du 7 octobre. Dans ce festival de musique, plus de 260 personnes ont été massacrées.

«Elle a été tuée sur le coup et non seulement elle n'a pas souffert, mais 10 minutes plus tôt, elle s'amusait encore.»

Nissim Louk a également exprimé son soulagement que la famille ait reçu une «réponse définitive» sur la mort de sa fille.

«Il y a un certain réconfort là-dedans. Au moins, je sais qu’elle n’a pas été jetée dans un tunnel de Gaza», a-t-il déclaré au média israélien Ynet.

«Shani était une belle fille qui aimait danser. Tout le monde l’aimait», a-t-il ajouté.

«Elle était très intelligente et pleine d’esprit. C’est comme ça que je veux qu’on se souvienne d’elle.»

Il a ajouté que les images de son enlèvement avaient initialement fait naître l’espoir qu’elle pourrait être blessée, mais toujours en vie et qu’une source allemande a même rapporté qu’elle était soignée dans un hôpital de Gaza.

Lundi, la mère de Shani, Ricarda, a également déclaré qu'elle était soulagée que sa fille «au moins n'ait pas souffert».

Louk, dont le corps n’a pas encore été retrouvé, avait vécu en Israël, mais aussi passé une partie de son enfance à Portland, dans l’Oregon, où elle fréquentait la maternelle de la Jewish Portland Academy.

Pendant ce temps, le père en deuil a fait l’éloge des Forces de défense israéliennes, mais a eu des mots durs à l’égard du gouvernement et du premier ministre Benjamin Netanyahu.

AFP

«Les ministères du gouvernement ont tous échoué. Ils ont sous-estimé tout le monde, ils ne travaillent pas, ils ne répondent pas», a-t-il dénoncé.

«Si le premier ministre se présentait chez moi, je lui dirais de partir, car il porte une grande responsabilité dans ce qui s’est passé». Selon lui, l’armée israélienne «ne devrait montrer aucune pitié» envers le Hamas.

«Aucune réponse proportionnelle ne doit être envisagée. Ils doivent payer un million de fois plus cher, le seul moyen d’obtenir de la dissuasion», a-t-il conclu.