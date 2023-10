Le plus vieux restaurant de Québec est à vendre

Le plus ancien restaurant de Québec toujours en activité, le Café Buade, est à vendre pour la somme de 399 000$. L’heure de la retraite a sonné pour les propriétaires actuels de l’établissement centenaire.

L’endroit, situé au 31, rue de Buade, accueille un restaurant depuis 1919.

À ses débuts, l’institution portait le nom anglais New World Cafe. Il était la propriété de Frank Cladis, un immigrant d’origine grecque arrivé au Canada en 1911.

Photo fournie par le Café Buade

Puis, en 1951, le nom change pour le Café Buade en référence au célèbre comte de Frontenac, gouverneur de la Nouvelle-France, dont le nom complet est Louis de Buade.

Archives Ville de Québec

Au fil des ans, quelques propriétaires se sont succédé. Depuis 2010, le restaurant appartient à Chantal Poulin et à son époux, Marc Lavoie.

Le couple, qui souhaitait initialement acquérir une auberge dans Charlevoix, est tombé sous le charme du café qui était alors en vente.

«Je connaissais le Café Buade. Mes parents se sont rencontrés ici pour la première fois. Ma mère habitait sur la rue Couillard qui est tout près», raconte Mme Poulin.

Diane Tremblay

«J’ai dit à ma femme que ça serait un beau défi à relever», ajoute M. Lavoie qui a servi des milliers de clients, dont certains célèbres comme Rémy Girard et les frères Stastny.

Une source de fierté

Les propriétaires sont fiers d’opérer le plus ancien restaurant à Québec et ils ont toujours eu le souci de garder le cachet des lieux, malgré des travaux effectués à la suite un incendie et d’un dégât d’eau survenus dans les dernières années.

Diane Tremblay

La pénurie de main-d’œuvre a été l’élément déclencheur de leur réflexion qui a mené à la vente du fonds de commerce.

«On est rendu à l’étape de prendre une retraite. Ç’a été une belle aventure. On l’aime notre restaurant. On a relevé le défi. Maintenant, on veut penser un petit peu plus à nous, car c’est demandant», ont fait part les propriétaires, qui ont passé leur vie dans le milieu de la restauration.

Les vendeurs souhaitent passer le flambeau à un acheteur qui s’engagera à poursuivre la mission du Café Buade avec autant d’amour et de passion.

Diane Tremblay

«C’est sûr que ça va nous faire un petit quelque chose, car on laisse une partie de notre vie ici. En même temps, on est content de vendre le restaurant dans l’état où il est actuellement. Le chiffre d’affaires est très bon. Ça va très bien», a soutenu M. Lavoie.

Le restaurant compte 120 places au rez-de-chaussée et 130 places au 2e étage. Une vingtaine de personnes y travaillent. M. Lavoie possède un bail à long terme avec le propriétaire du bâtiment historique.

Photo fournie par le Café Buade

