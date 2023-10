Les lunettes roses de PSPP

J’aime bien Paul St-Pierre Plamondon.

Avec lui, on a l’impression de toujours avoir l’heure juste.

Il est souverainiste, et s’il fait de la politique, ce n’est pas pour gérer une province au sein de la fédération, c’est pour faire du Québec un pays.

Vous êtes fédéraliste? Votez pour un autre parti!

Le PQ, sous sa gouverne, n’est pas un restaurant qui sert 125 plats (ce qu’on appelait avant «de la cuisine canadienne»).

On propose un seul plat: la souveraineté.

Et pressée, en plus. Comme le poulet.

DISTRIBUTION AUX CONSOMMATEURS

Bref, j’aime son style, le fait qu’il reste fidèle à ses principes.

Pourquoi un souverainiste prêterait serment au roi? C’est comme si un écolo faisait de la pub pour des VUS!

Cela dit, lorsque le chef du PQ affirme que les Québécois seraient contents de faire du bénévolat au lendemain de la victoire du OUI afin de rendre la période de transition moins chaotique (la fameuse période de transition qui fait si peur à François Legault), je trouve qu’il prend ses rêves pour la réalité.

«Ne vous demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, demandez-vous ce que vous pouvez faire pour votre pays», disait JFK.

C’est une phrase magnifique, qui fait preuve d’une très haute conception de la citoyenneté.

Malheureusement, au Québec, c’est le contraire.

Un citoyen, ici, ne se considère pas comme un membre actif de la société prêt à faire des sacrifices pour le bien de la collectivité, mais comme un client.

Qui se présente à un comptoir de services et s’attend à en avoir pour son argent.

L’État, pour un Québécois, c’est Distribution aux consommateurs. Tu écris ce que tu veux sur un papier, tu donnes ton papier à un commis de l’État et tu attends que celui-ci revienne de l’entrepôt avec ce que tu lui avais demandé dans un sac brun.

«Après tout, avec tous les impôts qu’on paie...»

Regardez le débat sur le déclin du français.

Si les francophones boudaient les commerces qui refusent de les servir dans leur langue, l’affaire serait réglée en quelques semaines.

«Tu ne veux rien savoir de ma langue? Eh bien, tu n’auras pas mon argent, merci, bonsoir!»

Mais non.

Trop de troubles. Trop confrontant, trop gênant.

On préfère pelleter ça dans la cour du gouvernement.

Le gouvernement passera des lois, le gouvernement réglera le problème, le gouvernement obligera les commerçants à embaucher des employés qui maîtrisent le français.

D’ici là, we’ll switch to english to accomodate the sales clerk.

LA NOUVELLE ÉGLISE

C’est ça le «oumph» qui manque pour faire le saut.

Cette fierté.

Le problème principal des Québécois est qu’ils ont peur de déranger. Ils veulent être fins.

Protéger le français? Oui, mais sans que l’anglais en pâtisse...

Désolé, mais si une langue avance, l’autre recule.

La vie est un rapport de force.

Ou tu te tiens debout ou tu t’écrases.

«C’est trop malaisant de demander à un employé de parler en français, j’ai l’air intolérant, je préfère que le gouvernement règle la question...»

Avant, on demandait à l’Église de régler nos problèmes et de sauver nos âmes. Maintenant, on le demande à l’État.

Peuple à genoux.