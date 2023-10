Les parents d’un adolescent atteint d'un grave cancer doivent payer pour son traitement

Les parents d’un adolescent atteint d’un cancer grave sont forcés de payer pour le traitement prescrit contre la maladie parce que ce dernier n’est pas couvert par les assurances gouvernementales et privées.

Les parents d'Oscar, 15 ans, qui a reçu un diagnostic de cancer au cerveau de grade élevé, réclament qu'il ait accès à un casque avec des champs magnétiques, déjà utilisé par un médecin du CHUM.

Le problème, c'est que Santé Canada l'autorise uniquement pour les adultes et que le gouvernement ne rembourse pas son utilisation

«Aujourd’hui, on est un peu impuissants», affirme le père d’Oscar, Pascal Jarry, sur les ondes de LCN.

Il explique que le traitement qui a été prescrit n’est pas couvert par la Régie de l’assurance maladie du Québec ni par leur assureur privé.

«On demande de l’aide pour aller chercher le casque pour Oscar et pour qu’il puisse se faire soigner», ajoute-t-il.

«Je ne veux pas mourir»

L'étudiant qui faisait du patinage artistique en sport-études à Boucherville a malheureusement appris qu’il a une tumeur au cerveau lors d’une visite au CHU Sainte-Justine.

Oscar a déjà subi des traitements de radiothérapie et de chimiothérapie, mais il faudra plus pour combattre le cancer. Ce casque avec des champs magnétiques est l’option qui lui a été proposée.

«On m’a montré que c’était quelque chose qui pourrait augmenter mon espérance de vie et je ne veux pas mourir, donc oui, je le porterais», soutient Oscar Jarry.

«Je veux garder mon fils...»

Ses parents souhaitent qu'il obtienne un casque comme celui-ci, développé par une compagnie israélienne au début des années 2000, qui permet d'arrêter la progression des tumeurs.

Il cible le glioblastome, un cancer agressif qui affecte environ 150 patients chaque année au Québec.

«Je veux garder mon fils... tout simplement», dit la mère, Harriet Kerr, retenant difficilement ses larmes.

«Ça va être difficile pour lui d’aller à l’école avec un appareil qu’il doit porter en tout temps, mais si ça peut prolonger sa vie, ça vaut la peine», soutient-elle.

27 000 $ par mois

L'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS) a émis un avis le mois dernier, recommandant au ministère de la Santé du Québec de ne pas rembourser aux patients le montant de 27 000 $ par mois que coûte l'utilisation du casque.

L'INESSS met en cause le prix élevé.

Pourtant, le docteur David Roberge qui a fait la prescription indique que le traitement est profitable, même aux patients de moins de 18 ans.

«Mon expérience montre que ça peut se faire chez ces patients-là et ça peut leur être utile. C’est certain que pour un adolescent, ça peut être plus contraignant, peut-être, comparativement à un adulte», explique-t-il.

Déjà une centaine de patients au CHUM en ont profité et le traitement a montré des résultats qui leur ont été très bénéfiques.

