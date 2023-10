Les Penguins commencent à être découragés

Les Penguins de Pittsburgh sont dans un sérieux pétrin et tous les membres de l’équipe avaient la «falle basse» après un autre revers décevant face aux Ducks d’Anaheim, lundi.

Tristan Jarry a pris le blâme pour cette défaite dont le dénouement a eu lieu dans les derniers instants de la troisième période. En désavantage numérique, le gardien a figé lorsqu’il s’est retrouvé seul face à Mason McTavish. Celui-ci a donné une avance de 4 à 3 aux siens, avec une dizaine de secondes à faire à la rencontre.

«C’est dur, évidemment, lorsque vous perdez des matchs. C’est l’aspect le plus difficile. Tu ne veux jamais perdre ; tu joues pour gagner. Je ne crois pas avoir donné aux gars assez de chances de l’emporter chaque soir», a avoué Jarry en entrevue avec la journaliste de NHL.com Michelle Crechiolo.

L’athlète de 28 ans montre un dossier de 2-5-0, un taux d’efficacité de ,893 et une moyenne de buts alloués de 2,84. Ce n’est pas suffisant pour des Penguins qui ont de l’ambition cette saison.

«Je dois être meilleur, c’est tout», a simplement commenté Jarry.

Le bec à l’eau

Pour l’entraîneur-chef Mike Sullivan, cette cinquième cause perdante en six parties fait mal.

«Cette [défaite] est décourageante. J’ai l’impression que pendant la majorité de la rencontre, nous avons contrôlé le jeu, mais nous sommes du mauvais côté du pointage à la fin», a-t-il dit en point de presse.

«En ce moment, nous trouvons des façons de perdre, a ajouté Sullivan. Maintenant, nous devons trouver des façons de gagner. Avons-nous besoin de faire des changements? Peut-être que oui.»

Au nombre des passagers en ce début de saison, les noms de Jeff Carter, de Matt Nieto et de Noel Acciari sautent aux yeux. Ces trois attaquants n’ont aucun point à leur fiche en neuf rencontres. Même le défenseur Pierre-Olivier Joseph, qui a conservé le meilleur différentiel chez les Penguins l’an dernier, fait pâle figure. Le Québécois a été laissé de côté plusieurs fois et sa fiche de -4 et d’aucun point en quatre parties n’est pas reluisante.

«Nous devrions mieux jouer. [...] Nous aurions dû gagner ce soir. Nous ne sommes pas heureux. Nous ne pouvons pas arrêter. Ce n’est que le début de la saison. Je crois en ce groupe», a déclaré le vétéran Evgeni Malkin, qui a fixé le sol pendant toute sa discussion avec les journalistes.

Heureusement pour Pittsburgh, le prochain duel aura lieu samedi contre les Sharks de San Jose, une équipe qui est toujours en quête d’une première victoire en 2023-2024.