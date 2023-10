Montembeault digne des gymnastes du Cirque du Soleil

LAS VEGAS | Après avoir laissé sa place à Jake Allen lors de la dernière rencontre, Samuel Montembeault a repris sa place devant le filet du Canadien. Peu occupé en deuxième et en troisième période, il a été tout simplement fumant lors de la prolongation.

Il a d’abord dû bloquer un tir de punition accordé à Jack Eichel.

« C’était un gros moment. On avait disputé un bon match, alors je ne voulais pas me faire marquer pour subir la défaite», a mentionné le Bécancourois, dont c’était le 27e anniversaire de naissance.

Puis, il a frustré Alex Pietrangelo avec un grand écart à faire verdir de jalousie les gymnastes du Cirque du Soleil.

« On a joué tout un match. Mais face à des équipes comme celle-là, il n’y aura jamais un match où un gardien n’aura pas à faire de gros arrêts. Ce soir, il en a fait », a vanté Martin St-Louis.

Getty Images via AFP

Un cadeau d’Adin Hill

Les pisse-vinaigres diront que ce match n’aurait jamais atteint la prolongation si Adin Hill n’avait pas été victime d’une crampe au cerveau en remettant la rondelle directement sur la palette du bâton de Sean Monahan.

« C’est un bon chanceux, mais on va le prendre, a indiqué Monahan. On a tellement travaillé fort tout le match. »

C’était le cinquième but de Monahan cette saison, un sommet au sein de l’équipe. Fait particulier, aucun d’entre eux n’a été inscrit à forces égales (trois en supériorité numérique, deux en infériorité numérique).

Une bonne séquence du capitaine

Nick Suzuki disputait le 300e match de sa carrière. Il a célébré ce fait d’armes en marquant le but égalisateur face à l’équipe qui l’a sélectionné au premier tour (13e au total) lors du repêchage de 2017.

Après un début de saison inquiétant, le capitaine a maintenant récolté au moins un point dans chacun de ses trois derniers matchs.

Il a été l’un des principaux acteurs des deux dernières remontées du Tricolore. Contre Columbus, il a inscrit trois points. Samedi, il s’est fait complice d’un but en plus d’inscrire celui de la victoire pendant la séance de tirs de barrage.

« On a joué de belles façons pendant 65 minutes. On aurait mérité un meilleur sort. On a eu nos occasions, a indiqué le capitaine. Mais les Golden Knights sont une bonne équipe, alors ils ont trouvé une façon de gagner. »

Cela dit, un point contre les Golden Knights, ce n’est pas gênant.