«Mot en n»: des pompiers de Montréal victimes de racisme portent plainte

«Mot en n», commentaires xénophobes, gestes racistes: deux pompiers de Montréal ont choisi de sortir du silence pour dénoncer la discrimination subie au sein de leur service, et ce, depuis plus d’une décennie.

Au micro de Yasmine Abdelfadel, via QUB radio, le directeur profilage racial de l’organisme Coalition rouge, Alain Babineau, déplore le silence du Service de sécurité incendie de Montréal (SIM) dans cette affaire.

«C’est censé être tolérance zéro, mais régulièrement, des commentaires et des gestes racistes sont proférés à l’encontre de pompiers noirs ou de passants racisés», a-t-il dénoncé.

Les insultes ont commencé dès le début de la carrière d’Alberto Syllion et de Jean-Alain Cameau il y a 12 et 15 ans.

«Récemment, l’un des cadets pompiers de M. Syllion a été lui-même victime de propos raciste. Lorsque confronté, l’homme qui a proféré ces propos s’est défendu en disant que c’était son droit de s’exprimer», a lancé Alain Babineau.

N’en pouvant plus, et devant l’inaction du SIM, les pompiers ont déposé une plainte pour racisme et discrimination à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ) contre le SIM, la Ville de Montréal et l’Association des pompiers de Montréal (ADPM).

Ils réclament la tenue d’une enquête afin que ces gestes ne se reproduisent plus.

«On peut penser que le service que ces pompiers aux propos racistes vont rendre aux personnes de différentes ethnies va être moindre et potentiellement problématique. Ça prend une réflexion sérieuse», a intimé M. Babineau.