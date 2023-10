Nouveaux iMac, MacBook Pro et puce M3

L’événement surprise tant attendu et amplifié par la publicité Scary Fast est tombé un peu à plat, malgré cela, il y a bien une nouvelle puce plus rapide, M3, pour ses ordinateurs iMac et MacBook Pro.

La nouvelle gamme de puces-systèmes M3 d'Apple a été le point central de l'événement, intégrée à chacun des appareils présentés par Apple lors de leur événement, mais aucune grande surprise pour ceux qui espéraient un tout nouveau produit.

Accent sur la puissance graphique des puces-système M3

La principale nouveauté concerne les nouvelles puces-système M3. Apple a annoncé les puces M3, M3 Pro et M3 Max, qui seront intégrées dans les nouveaux iMac 24 pouces et MacBook Pro.

Cette fois-ci, Apple a mis l'accent sur la puissance graphique, avec l'accélération matérielle du lancer de rayon (ray-tracing), le mesh shading et la mise en cache dynamique, qui, selon Apple, « augmente considérablement l'utilisation moyenne du processeur graphique » en allouant la quantité exacte de mémoire locale à des tâches données. Ces nouvelles puces ont souvent été comparées à leur prédécesseur M1, Apple affirmant que la M3 offre un rendu 2,5 fois plus rapide que la M1 et que son processeur est 30 % plus rapide que la M1.

Oui, les nouveaux ordinateurs portables MacBook Pro de 14 et 16 pouces sont dotés de composants internes améliorés, mais la première chose que vous remarquerez peut-être, c'est leur nouvelle couleur : Space Black. Sous cette couleur, vous trouverez la nouvelle ligne de puces M3. De son côté, le MacBook Pro 14 pouces peut contenir n'importe laquelle de ces trois puces, tandis que le modèle 16 pouces ne sera livré qu'avec les puces M3 Pro ou M3 Max.

Prix et autonomie de 22 heures

Ainsi, les puces M3 embarquées dans les deux modèles mettent l'accent sur l'exploitation maximale du processeur graphique, ainsi qu’une autonomie de 22 heures sur une seule charge.

Les deux modèles sont disponibles en précommande, avec le MacBook Pro 14 pouces à partir de 2099 $ et jusqu'à 2699 $ avec le M3 Pro. Le MacBook Pro 16 pouces de base est proposé à 3299 $ et le prix de la mise à niveau de la puce M3 Max pour les deux modèles n'a pas encore été dévoilé.

Gamme iMac

La gamme iMac d'Apple bénéficie aussi de la mise à niveau avec l'ajout d'une puce M3. Apple conserve le format 24 pouces, mais ajoute à l'écran un écran Retina 4,5 K, une caméra FaceTime 1080p et un système à six haut-parleurs prenant en charge l’audio Dolby Atmos et Spatial Audio. Le nouvel iMac sera disponible en précommande en vert, jaune, orange, rose, violet, bleu et argent.

Prix iMac

L'iMac avec GPU à 8 cœurs est proposé à partir de 1699 $CA et 1629 $CA pour l'éducation, et est disponible en vert, rose, bleu et argent. Il est équipé d'un processeur à 8 cœurs, de 8 Go de mémoire unifiée, d'un disque dur SSD de 256 Go, de deux ports Thunderbolt, d'un clavier Magic et d'une souris Magic.

L'iMac avec GPU à 10 cœurs commence à 1949 $CA et 1819 $CA pour l'éducation, et est disponible en vert, jaune, orange, rose, violet, bleu et argent. Il est équipé d'un processeur à 8 cœurs, de 8 Go de mémoire unifiée, d'un disque dur de 256 Go, de deux ports Thunderbolt, de deux ports USB 3 supplémentaires, d'un clavier Magic avec Touch ID, d'une souris Magic et d'une connexion Ethernet Gigabit.