Pannes dans le REM: pas normal que les usagers soient laissés dans le néant, selon Guilbault

Que les usagers du Réseau express métropolitain soient laissés dans le néant lorsque le service rencontre des problèmes «n’a pas de sens», a tonné la ministre Guilbault en réaction à la série de pannes survenues dans les derniers jours.

• À lire aussi: Pannes dans le REM: des usagers demandent un plan B pour l’hiver

«Moi, ce qui me dérange, c’est le délai de transmission de l’information en temps réel aux usagers», a affirmé mardi la ministre des Transports, qui considère anormal que «des gens qui sont dans le REM ne sachent pas à quoi s’attendre» ni «combien de temps va durer la panne».

Elle était alors appelée à donner son avis sur les nombreuses pannes du REM survenues au cours des derniers jours.

Lundi, des dizaines de passagers se sont retrouvés prisonniers d’un wagon pendant plusieurs heures en pleine heure de pointe, en raison d’un problème informatique, quelques heures seulement après une autre interruption de service. Puis, le service a de nouveau été interrompu mardi, en matinée.

Devant la situation, la ministre Guilbault dit avoir rencontré les responsables du REM, la CDPQ. «Je n’ai pas eu à m’obstiner avec eux, on a tous convenu que ça n’avait aucun sens», a-t-elle lâché dans les couloirs du parlement.

«On veut convaincre les gens de faire des transferts modaux. On veut les convaincre de laisser la voiture pour pouvoir aller prendre le REM. Alors il faut les convaincre que ça fonctionne bien», a-t-elle ajouté.

À l’heure actuelle, un message est diffusé sur les réseaux sociaux et dans le train, mais peu de détails sont donnés aux usagers.

À ce propos, il aurait été convenu au cours de la rencontre entre Mme Guilbault et la CDPQ de «travailler pour que les gens puissent avoir accès à l’information en temps beaucoup plus utile et moindre», a conclu la ministre.