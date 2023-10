Les cas de démence ont triplé en 20 ans: «Ils sont à l’urgence et ils ne se rappellent même plus pourquoi ils sont là»

Les diagnostics de la maladie d’Alzheimer ont carrément triplé au Québec depuis 20 ans au Québec, créant un véritable tsunami d’aînés confus et malades qui embourbent les urgences des hôpitaux.

«Définitivement, ce sont les patients les plus lourds des urgences», avoue le Dr Gilbert Boucher, président de l’Association des spécialistes en médecine d’urgence du Québec.

«Quand ils viennent, ça prend énormément de ressources. Souvent, ils sont à l’urgence et ils ne se rappellent même plus pourquoi ils sont là», donne-t-il en exemple.

Pas moins de 126 285 Québécois ont reçu un diagnostic de troubles neurocognitifs majeurs (surtout l’alzheimer) en 2019, selon un récent rapport de l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ). C’est carrément trois fois plus qu’en 2000.

Le fameux tsunami gris

Sans guérison possible, ce diagnostic entraîne un déclin cognitif et empêche la personne de s’occuper d’elle-même au quotidien. Évidemment, cette hausse des cas est directement liée au vieillissement de la population, le fameux «tsunami gris» que le réseau de la santé n’est pas prêt à affronter, selon plusieurs.

«On y est. On est dans la première vague et les autres s’en viennent, prévient Sylvie Grenier, directrice générale de la Fédération québécoise des sociétés Alzheimer. Les soins ne sont pas adaptés [...] et l’hôpital est sûrement le pire endroit pour eux. Ils se désorganisent. On les médicamente et c’est le début de la fin.»

En 2019-2020, pas moins de 45% des gens de 65 ans et plus atteints de démence se sont rendus au moins une fois à l’urgence d’un hôpital, comparativement à 25% chez ceux qui n’ont pas ce diagnostic, selon l’INSPQ.

Agités et confus, ces patients arrivent souvent seuls de la maison ou en ambulance depuis un CHSLD. Qu’il s’agisse d’un mal de ventre, de fibrillation cardiaque ou d’une chute, leur prise en charge est complexe.

«On ne peut pas juste les laisser dans la salle d’attente ou un corridor, ils sont à risque de tomber ou de fuguer. Et ils ne peuvent pas manger seuls, souligne le Dr Boucher. Des fois, on est chanceux parce qu’il y a de la famille. Mais, elle ne peut pas rester 24 heures sur 24.»

En plus, ces patients sont rarement des cas prioritaires, et passent de longues heures à jeun et sans médicament (par précaution médicale). Ils se retrouvent donc encore plus confus qu’avant leur arrivée.

Trois fois plus d’aînés déments (33%) ont aussi été hospitalisés au moins une fois en 2019-2020, par rapport au reste des citoyens de 65 ans et plus (13%), a analysé l'INSPQ. Leur séjour hospitalier dure aussi en moyenne deux fois plus longtemps (29 jours).

Difficultés avec la technologie

Selon plusieurs acteurs du milieu, le réseau doit davantage s’adapter aux aînés à la maison pour éviter qu’ils embourbent les urgences.

«Ils viennent parce qu’ils ne sont pas capables de gérer les moyens technologiques», constate le Dr Boucher, en référence aux systèmes de prise de rendez-vous sur Internet.

Selon un neurologue spécialisé en Alzheimer, établir un diagnostic précoce fait aussi une différence.

«Les coûts du système de santé vont exploser parce que ces personnes-là ont plus de pathologies en plus des troubles cognitifs, souligne le Dr Ziad Nasreddine. Ils prennent moins bien leurs médicaments et se retrouvent “débalancés” dans leur diabète ou leur problème cardiaque.»

Par ailleurs, cinq fois plus de gens atteints de démence consommaient des antipsychotiques et deux fois plus d’antidépresseurs, en 2019.

«Cette utilisation est préoccupante sachant que les antipsychotiques peuvent être potentiellement inappropriés», écrit l’INSPQ, en citant des effets secondaires comme les accidents vasculaires cérébraux, le déclin cognitif et le décès.

Que sont les troubles neurocognitifs majeurs :

Condition dégénérative qui cause une perte de facultés mentales (mémoire, attention complexe, langage, etc.)

Il y a quatre types de troubles:

Alzheimer (la plus fréquente)

Démence vasculaire

Démence fronto-temporale

Démence à corps de Lewy

Il n’y a aucune guérison possible mais des médicaments peuvent ralentir la progression

10,4 G$: coûts du système de santé associés à ces troubles au Canada en 2016

Source: INSPQ et Société Alzheimer du Canada