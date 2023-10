Pénurie de main-d’œuvre: 45 enseignants démissionnent à Québec

Depuis le début de l'année scolaire, 45 enseignants ont remis leur démission dans la région de Québec a appris TVA Nouvelles via la Loi sur l'accès à l'information, preuve que la rétention du personnel est toujours un problème dans la capitale.

De ces enseignants permanents, contractuels ou occasionnels, 14 travaillaient au centre de services scolaire des Navigateurs sur la Rive-Sud, 11 à celui de la Capitale, sept aux Découvreurs, sept aux Premières-Seigneuries et six à la commission scolaire Centrale Québec.

«Ça ne me surprend pas, mais c’est tôt dans l’année pour quitter», mentionne Simon Viviers, professeur au département de l’Éducation.

Cet expert voit un lien avec entre ses démissions et la charge de travail des enseignants relié notamment aux élèves en difficulté.

«Quand on arrive en début d’année, on découvre notre classe et parfois on n’y arrive tout simplement pas parce que la classe est trop difficile», dit-il.

Parmi ces enseignants démissionnaires, la grande majorité n'était pas arrivée à leur retraite. En fait plus de la moitié d'entre eux, 56% étaient en début de carrière avec 5 ans et moins d'ancienneté. 24% avaient une ancienneté d'entre 5 et 15 ans et 20% plus de 15 ans.

«Ce n’est pas vrai de prétendre que c’est plus facile d’enseigner ces classes difficiles lorsqu’on a plus d’expérience», souligne M. Viviers

Pour le syndicat des 2 rives qui représentent plusieurs enseignants de la région de Québec, le résultat des présentes négociations de la convention collectives aura un impact majeur sur la suite de la carrière de plusieurs enseignants.

Au cabinet du ministre de l'Éducation, on se dit bien conscient de la lourdeur de la tâche des enseignants tout en affirmant que le gouvernement propose d'ajouter 4000 aides à la classe dans le réseau de l'éducation dans ses offres aux syndicats.

