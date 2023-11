Place au bilan de mi-saison dans la NFL: voici les joueurs les plus méritants

Le temps file et c’est déjà la mi-saison dans la NFL. Le moment est venu de se prêter à l’exercice du bilan. Si la saison prenait fin aujourd’hui, qui seraient les joueurs les plus méritants sur le plan individuel? C’est le temps de se mouiller en sachant bien qu’à la fin de la saison, peut-être que plus rien ne tiendra la route.

JOUEUR LE PLUS UTILE

Tyreek Hill, receveur (Dolphins)

Getty Images via AFP

C’est ici un choix bien subjectif, sachant que l’honneur revient à peu près toujours à un quart-arrière. Dans cette optique, pourquoi ne pas favoriser Tua Tagovailoa, qui dirige de main de maître l’attaque des Dolphins, plutôt que son receveur de choix? Parce que Tyreek Hill transforme trop souvent des matchs grâce à sa vitesse unique. Hill gagne 126,8 verges par match et 45 de ses 61 réceptions ont procuré des premiers essais. Quatre de ses huit touchés ont été inscrits sur plus de 40 verges. Il a d’ailleurs capté au moins une passe de 40 verges ou plus dans cinq des huit matchs des siens. Son total de 1014 verges en huit matchs représente un rythme historique. Une telle saison pour un receveur, c’est du jamais-vu.

Mentions honorables:

- Tua Tagovailoa (quart-arrière, Dolphins): Si l’honneur revient à un quart-arrière, comme prévu, Tua doit recevoir tout l’amour qu’il mérite. Il est au sommet pour les verges (2416) et les passes de touché (18).

- Patrick Mahomes (quart-arrière, Chiefs): Il fait moins de bruit que d’habitude, mais Mahomes, avec 2258 verges et 16 passes de touché, est toujours dans la course.

- Lamar Jackson (quart-arrière, Ravens): Les Ravens sont 6-2 et Jackson joue très bien. On a vu la saison passée que lorsqu’il s’absente, les Ravens sont ordinaires.

JOUEUR OFFENSIF

Christian McCaffrey, porteur (49ers)

Getty Images via AFP

Le porteur des 49ers a inscrit au moins un touché de la ligne de mêlée dans 17 matchs de suite, ce qui égale un record. Il est premier chez les porteurs de ballon avec 652 verges au sol, sans parler de ses 37 réceptions, pour 292 verges. Il revendique déjà 13 touchés cette saison; et il est loin d’être impensable qu’il devienne l’un des six joueurs dans l’histoire de la ligue à boucler une saison avec au moins 25 touchés. Si c’est le cas, il filera avec cet honneur sans trop de compétition. Christian McCaffrey, jusqu’ici, c’est littéralement 30,4% de l’attaque des 49ers en un seul joueur. La question se pose: joueur ou mutant, en fait?

Mentions honorables:

- A. J. Brown (receveur, Eagles): Brown est phénoménal pour les Eagles. Différent de Tyreek Hill par l’aspect physique de son jeu, il est tout près de lui avec 61 réceptions et 939 verges.

- Stefon Diggs (receveur, Bills): Diggs est trop souvent la première, deuxième et troisième option pour les Bills. Il est le meneur de la ligue avec 64 réceptions.

- Travis Etienne (porteur, Jaguars): Etienne est une belle révélation à Jacksonville. Troisième pour les verges au sol (583), il est dynamique avec 266 verges par la passe.

JOUEUR DÉFENSIF

Myles Garrett, ailier défensif (Browns)

Getty Images via AFP

Certains diront que Myles Garrett n’est même pas le meneur pour les sacs du quart avec 8,5 (ce qui lui procure le troisième rang), mais son impact va beaucoup plus loin au sein d’une défense qui a pris tout le monde par surprise. Il domine la ligue avec quatre échappés provoqués et figure parmi les meneurs avec 36 pressions, selon Pro Football Focus. Année après année, le titre de joueur défensif est souvent la catégorie où le débat est le plus virulent, mais sans Garrett, jamais on ne parlerait de la défense des Browns comme on en parle cette saison.

Mentions honorables:

- Micah Parsons (secondeur, Cowboys): Avec Parsons, l’histoire se répète puisqu’il excelle autant à l’extérieur du front qu'à la position de secondeur intérieur.

- T. J. Watt (secondeur, Steelers): Watt, pour certains, est meilleur que Garrett parce qu’il brille souvent dans les moments critiques. Il n’affiche peut-être pas la même constance.

- Aidan Hutchinson (ailier défensif, Lions): Hutchinson est déjà dangereux, mais il deviendra un monstre quand les Lions lui donneront d’un partenaire fiable sur la ligne.

RETOUR DE L’ANNÉE

Tua Tagovailoa, quart-arrière (Dolphins)

Getty Images via AFP

Le réflexe initial est de ne pas se poser la moindre question et de donner cet honneur à Damar Hamlin, après la soirée dramatique sur le terrain en décembre dernier, quand il s’est retrouvé entre la vie et la mort. Son histoire est inspirante, mais en toute objectivité, son impact est minime cette saison sur le terrain. Il n’a pris part qu’à un seul match. On y va plutôt ici avec Tua Tagovailoa, qui a surmonté une saison inquiétante en frais de commotions cérébrales, pour s’établir comme un joueur dominant. Plusieurs craignaient même une retraite prématurée dans son cas, et le voilà en pleine possession de ses moyens.

Mentions honorables:

- Damar Hamlin (maraudeur, Bills): En février, il sera fort probablement le choix et il n’y aura rien à redire.

- Breece Hall (porteur, Jets): On oublie que Hall semblait parti pour la gloire quand une blessure a mis fin à sa saison recrue après sept matchs. Il brille cette saison avec 443 verges au sol.

- John Metchie III (receveur, Texans): La leucémie a enrayé toute la saison recrue du receveur canadien des Texans. Le revoilà en poste et malgré un impact minimal, c'est un survivant.

RECRUE OFFENSIVE

C. J. Stroud, quart-arrière (Texans)

Getty Images via AFP

Il y a plusieurs bons choix dans cette catégorie, mais Stroud semble pour le moment incontournable. Avec 1800 verges, neuf passes de touché et une seule interception, il joue du football efficace. Avec une moyenne de 257,1 verges par match, il est huitième dans la NFL, devant des Brock Purdy, Joe Burrow, Lamar Jackson et Trevor Lawrence, entre autres. Il faut se rappeler à quel point les temps étaient difficiles pour les Texans la saison dernière. Cette saison, ils ont été compétitifs à tous leurs matchs, sauf le premier. Rares sont les quarts-arrière recrues qui commettent si peu d’erreurs.

Mentions honorables:

- Puka Nacua (receveur, Rams): Quelle trouvaille pour les Rams! Premier chez les receveurs recrues avec 61 réceptions et 795 verges, c’est inespéré.

- Jordan Addison (receveur, Vikings): Jordan Addison connaissait un bon début de saison, mais depuis la blessure de Justin Jefferson, il émerge vraiment avec 52 attrapés, pour 482 verges et sept touchés.

- Bijan Robinson (porteur, Falcons): Même s’il partage le champ arrière à Atlanta, Robinson est neuvième dans la ligue avec 466 verges au sol. À cela s’ajoutent 26 réceptions.

RECRUE DÉFENSIVE

Jalen Carter, plaqueur (Eagles)

Getty Images via AFP

Un autre choix difficile! Jalen Carter n’aurait jamais dû glisser jusqu’aux Eagles au repêchage. Ces derniers ont su le garder dans le droit chemin et il bénéficie assurément d’excellents joueurs à ses côtés au cœur de la ligne défensive. Le résultat est qu’il se retrouve souvent dans la face des quarts-arrière adverses avec 28 pressions et 3,5 sacs du quart. Il a aussi provoqué deux échappés et réussi cinq plaqués pour pertes. Tout indique qu’il sera une force pour les années à venir à Philadelphie, possiblement même un grand joueur.

Mentions honorables:

- Devon Witherspoon (demi de coin, Seahawks): Witherspoon mérite autant l’honneur que Carter avec un touché sur un retour d’interception de 97 verges et deux sacs.

- Brian Branch (maraudeur, Lions): Branch a raté trois matchs, ce qui nuit à sa candidature, mais il a des ailes sur le terrain avec une interception, quatre passes rabattues et quatre plaqués pour pertes.

- Will Anderson Jr. (secondeur, Texans): Même s’il ne revendique qu’un sac du quart, Will Anderson a appliqué la pression à 25 reprises. Les sacs vont venir...

ENTRAÎNEUR-CHEF DE L’ANNÉE

Dan Campbell, Lions

Getty Images via AFP

On pouvait bien se douter que les Lions seraient au rendez-vous cette saison, mais 6-2 à la mi-saison, c’est du gros boulot! Ils sont sur un pied d’égalité à ce chapitre avec les Dolphins, les Ravens, les Jaguars et les Chiefs pour le deuxième meilleur dossier du circuit. Mis à part leur match affreux face aux Ravens, les Lions sont toujours performants et bien préparés. Le bond en défense est magistral, l’équipe étant passée du 32e rang en verges accordées au 7e cet automne. C’est signe que la culture de Dan Campbell, un entraîneur qui a été tourné en dérision à son arrivée à Detroit, commence à s’implanter.

Mentions honorables:

- Robert Saleh (Jets): Pour qu’une équipe soit compétitive à ce point avec une attaque aussi misérable, c'est signe que les joueurs se donnent corps et âme. Pour ça, Robert Saleh mérite le respect.

- Mike McDaniel (Dolphins): Les Dolphins épatent offensivement et McDaniel est l’architecte derrière ce spectacle. Ses joueurs semblent apprécier la relation ouverte et d’égal à égal avec lui.

- DeMeco Ryans (Texans): L’an un du régime Ryans est jusqu’ici un franc succès à Houston, même s’il y a encore des croûtes à manger. L’équipe est redevenue sérieuse avec une véritable direction. Plus facile à dire qu’à faire.

3 SURPRISES

1. Jets

À la minute où Aaron Rodgers est tombé, plusieurs ont déclaré que la saison des Jets était foutue. Grâce à leur défense, ils maintiennent une fiche de 4-3. Ça relève de l’exploit.

2. Browns

Les Browns misent sur l’une des meilleures défenses du circuit, ce que peu d’observateurs avaient vu venir. Malgré l’incertitude entourant Deshaun Watson, ils s’accrochent.

3.Texans

Les Texans ont peut-être une fiche négative (3-4), mais ils ont déjà égalé le nombre de victoires de l’an dernier. La jeunesse foisonne et cette équipe pointe vers le haut.

3 DÉCEPTIONS

1. Chargers

Les Chargers sont des abonnés récidivistes de cette rubrique. Chaque année amène l’espoir et chaque fois, c’est la désolation. Les Chargers sont encore en vie, mais il faudra bien plus.

2. Panthers

Je voyais les Panthers capables de remporter la faible division Sud, mais le trou qu’ils se sont creusé est trop profond. Une fiche perdante, je veux bien, mais 1-6, c’était inattendu.

3. Giants

Une saison après une ascension inattendue jusqu’aux séries éliminatoires, les Giants sont devenus incompétents en attaque et offrent un bien triste spectacle.