Plainte pour du bruit: Une chicane de voisin vire en bain de sang à New York

Une chicane de voisin concernant du bruit s’est soldée en bain de sang lorsqu’un suspect a abattu un homme et son beau-fils, dimanche soir à New York.

Dans une vidéo de surveillance obtenue par le «New York Post», on voit d’abord Jason Pass, 47 ans, faire les cent pas avec colère vis-à-vis l’appartement situé au-dessus du sien.

Rapidement, une femme est sortie du logement pour discuter avec l’homme. S’en suit une chicane alors que son fils Chinwai Mode, 27 ans, tente d’intervenir. C’est finalement lorsque Bladimyr Mathurin, le beau-père du jeune homme, a confronté le voisin avec une paire de ciseaux à la main que la situation a dégénéré.

Au moment où l’altercation était à son comble, Pass a dégainé une arme à feu et a abattu les deux hommes de plusieurs coups de feu, avant de prendre la fuite.

Inconsolable, la femme de Bladimyr Mathurin et mère de Chinwai Mode, Marie Delille, a raconté au «New York Post» que sa famille était en guerre avec son voisin depuis un an en raison du bruit.

«Nous avons découvert que l’appartement à l’étage n’avait pas de moquette. C'était un parquet en bois, donc beaucoup de bruit. Les gens qui allaient et venaient ont généré ces appels», a expliqué le chef des détectives de la police de New York, Joseph Kenny, précisant qu’il y a eu six plaintes du tireur avant les événements.