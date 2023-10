Radio-Canada infantilise ses propres cadres

Alors, pour l’Halloween, avez-vous porté des costumes offensants? Ou vous êtes-vous déguisés «dans la joie et le respect des autres membres de votre collectivité»?

En tout cas, à Radio-Canada, les cadres ont reçu une directive de la direction pour les «sensibiliser» aux costumes qui sont acceptables et aux costumes qui font de la peine.

Sauf que cette missive, qui s’adresse à des ADULTES, est en fait une directive élaborée pour les ENFANTS!

Hahahaha, la direction de Radio-Canada parle à ses propres cadres comme si c’était des bambins!

Pas de cowboys ni d'Indiens

Une de mes sources à Radio-Canada m’a fait parvenir un courriel qui a été envoyé aux cadres du service français par Amélie Tintin (c’est son vrai nom), qui est «conseillère, Planification stratégique et opérationnelle, Diversité et inclusion chez Radio-Canada» (c’est son vrai titre).

Image courtoisie

Le voici recopié intégralement:

«POUR UNE JOURNÉE D’HALLOWEEN INCLUSIVE! EST-CE QUE MON COSTUME EST APPROPRIÉ?

Est-ce que mon déguisement fait référence à une culture qui n’est pas la mienne?

Est-ce que le costume que je veux porter comprend des symboles religieux ou spirituels?

Dois-je changer la couleur de ma peau pour ressembler à quelqu’un qui n’est pas de la même origine que moi?

Est-ce que mon costume est vendu en tant que déguisement dans un magasin? Est-ce que l’emballage comprend des mots tels que «tribal», «guerrière, guerrier», des références à un groupe de personnes identifiables soit par leur origine («africain», «chinois», «mexicain») ou leur culture («rasta», «gitane»)?

Est-ce que mon costume représente un stéréotype, une caricature, ou des généralisations à propos d’un peuple?

Est-ce que mon costume est basé sur des moments historiques tragiques ou des violences qui ont vraiment eu lieu?

Est-ce que mon costume vise quelqu’un qui existe vraiment? Est-ce que cette personne est vulnérable? A-t-elle été victime d’injustice ou d’oppression?

SI LA RÉPONSE EST OUI, IL SERAIT BIEN DE MODIFIER TON COSTUME!»

J’ai contacté Mme Tintin et le service des communications de Radio-Canada pour savoir quel était le but (et l’intérêt) de ce courriel.

Voici ce que m’a fait parvenir Marc Pichette, premier directeur, Promotion et Relations publiques de Radio-Canada.

«Cette note n’a pas été adressée à l’ensemble des employés mais essentiellement aux cadres. Elle se voulait un simple rappel de malaises pouvant émaner de certains déguisements portés à l’occasion de l’Halloween. Madame Tintin considère qu’il est important d’en être conscient. Cependant, il ne faut rien voir d’autre dans ce message qu’une initiative de sensibilisation.»

Rien d’autre que de la sensibilisation, d’accord. Mais pourquoi paye-t-on à la société d’État quelqu’un qui travaille à temps plein sur la «diversité et l’inclusion» si c’est pour qu’elle conscientise ses collègues à des déguisements? Je vous rappelle qu’on parle ici d’ADULTES, de cadres de Radio-Canada, majeurs et vaccinés, qui se sont fait dire de ne pas s’habiller en rastas, en Indiens ou en gitans!

Les beaux malaises

Je trouvais le ton, l’approche (et le tutoiement) de Mme Tintin plutôt gnangnan et infantilisants. J’ai compris pourquoi!

C’est mot à mot le Guide des costumes respectueux et positifs en milieu scolaire d’une commission scolaire ontarienne. Ça s’adresse à des enfants, des mineurs!

C’est digne de Passe-Partout!