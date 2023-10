Répit et accompagnement

Photo fournie par la MMS

Les Services intégrés de répit et d’accompagnement pour les personnes proches aidantes qui accompagnent à domicile une personne en fin de vie ont été officiellement inaugurés, mardi dernier, à la Maison Michel-Sarrazin (MMS). L’événement s’est tenu en présence de Sonia Bélanger, ministre responsable des Aînés et ministre déléguée à la Santé, et de Nancy Guillemette, députée de Roberval et adjointe gouvernementale de la ministre, ainsi que des partenaires collaborateurs du projet pilote : CIUSSSCN, CISSSCA, Albatros Capitale-Nationale et Albatros Lévis, Appui pour les proches aidants et Institut de soins palliatifs et de fin de vie Michel-Sarrazin de l’Université Laval. Cette réalisation résulte d’une action concertée entre les organisations concernées qui souhaitent répondre aux très grands besoins des personnes proches aidantes. De gauche à droite sur la photo : Geneviève Léveillé, Brigitte Laflamme, Manon Havel, Claudette Gagnon-Dionne, Louis Dionne, Jocelyne Guay, Sonia Bélanger, Nancy Guillemette, François Reny, Julie Émond, Mélanie Gingras, Élyse Roy, Marie-Chantal Gagné et Stéfany Garneau.

Octogone

Photo fournie par le CRFM

Plus de 200 hommes et femmes issus des mondes militaire et politique et du monde des affaires ont participé, le 19 octobre dernier, au Cercle de la Garnison de Québec, au 2e Cocktail Octogone présenté sous la présidence d’honneur de Robert Bellisle, président et chef de la direction, QSL, le plus important opérateur de terminaux portuaires et d’arrimage sur l’axe du fleuve Saint-Laurent et des Grands Lacs. Les profits du cocktail, qui se classe déjà parmi les activités de réseautage les plus prestigieuses et courues de la ville de Québec, iront à la Fondation du Centre de ressources pour les familles militaires Valcartier (CRFMV), qui soutient financièrement des services offerts par le Centre aux membres de la collectivité militaire de l’Est-du-Québec. Sur la photo, de gauche à droite : Julie Grandmaison, présidente du CA du CRFMV ; Robert Bellisle, président d’honneur du cocktail Octogone ; Marie B. Blanchet et Jean Comeau, respectivement présidente et directeur général de la Fondation du Centre de ressources pour les familles militaires Valcartier.

Soirée réussie

Photo fournie par le Club

La Soirée vins et fromages 2023 de la Fondation et du Club Richelieu Québec–Ancienne-Lorette, tenue le 21 octobre dernier au Patro Roc-Amadour de Québec sous la présidence d’honneur de Philippe Giguère, pharmacien à la pharmacie G. Fleury, M. Lajoie & P. Giguère, pharmaciens propriétaires affiliés au réseau Brunet, a réuni 200 personnes et a permis d’amasser 28 500 $ qui serviront à la Fondation et au Club à soutenir leurs œuvres : la Maison Jean Lafrance, la Maison Richelieu, Hébergement Jeunesse, le Patro Roc-Amadour, la Maison des jeunes de L’Ancienne-Lorette et le Corps de cadets 2846 Richelieu L’Ancienne-Lorette de même que d’autres organismes venant en aide aux jeunes. Sur la photo, dans l’ordre habituel : Éric Caire, ministre de la Cybersécurité et du Numérique ; Jacques Goulet, V.-P. de la Fondation ; Philippe Giguère, président d’honneur, et Claudia Lavoie, présidente du Club Richelieu Québec-Ancienne-Lorette.

Prise 2

Photo fournie par Viandex

Permettez-moi de revenir, cette fois en photo, sur l’inauguration du nouvel entrepôt de Viandex de la rue Joly de Québec le 24 octobre dernier. 20 500 pieds carrés de superficie d’entreposage ont été ajoutés, soit le double de l’ancienne capacité. Avec cet agrandissement, un investissement de 10 M$, Viandex consolide sa position de leader de l’industrie alimentaire et met tout en œuvre afin de mieux desservir sa clientèle et de continuer son expansion vers le marché de Montréal ainsi que dans toutes les régions du Québec. Sur la photo, dans l’ordre habituel : Sylvain Boudreau, directeur relations clients et médias chez Bambou ; Éric Gingras, directeur général de Viandex ; Pierre-Benoit Lessard, coordinateur projets spéciaux, Premium Brands ; Lucie Lebel, présidente de Bambou Communication, et Pierre Gagné, cofondateur Viandex.

Anniversaires

Photo fournie par Frédéric Munger

Frédéric Munger (photo), président de Munger, développeur d’affaires et conseiller aux communications pour Équipe Priorité Québec... René Vaillancourt, dentiste, un des piliers du Gala d’élégance annuel du club des Belles Autos d’hier, 59 ans... Denis Therrien, ex-PDG de Courir à Québec, 71 ans... Tomas Plekanec, ex-attaquant des Canadiens de Montréal (LNH) qui vient tout juste d’annoncer sa retraite de la ligue tchèque avec les Knights de Kladno, 41 ans... Jean-Claude Ouzilleau, retraité du Mouvement Desjardins, 79 ans... Phil Goyette, joueur de centre LNH de 1956 à 1972, 90 ans... Roland Lepage, acteur (Monsieur Bedondaine) et scénariste québécois, 95 ans.

Disparus

Photo d’archives

Le 31 octobre 2022 : John McGale (photo), 66 ans, guitariste du légendaire groupe québécois Offenbach... 2021 : Michel Robidoux, 78 ans, musicien et compositeur québécois qui sera associé à jamais à la musique de Passe-Partout, de l’Osstidcho et du mythique album Jaune, de Jean-Pierre Ferland... 2020 : Suzanne Clermont, 61 ans, et François Duchesne, 56 ans (photos), victimes d’un tueur fou dans le Vieux-Québec... 2020 : Sir Sean Connery, 90 ans, acteur et producteur britannique et le premier acteur incarnant James Bond au cinéma... 2018 : Clermont Caouette, 72 ans, vice-président administration de l’International Pee-Wee BSR et ex-président de Baseball Québec, région de Québec... 2018 : Willie McCovey, 80 ans, légendaire joueur de baseball des Giants de San Francisco... 2015 : Laurent Marcoux, 82 ans, ex-président de la Fédération québécoise de ski acrobatique... 2014 : Jean-Pierre Roy, 94 ans, lanceur québécois de baseball puis commentateur... 2002 : Mgr Jean-Marie Fortier, 82 ans, archevêque de Sherbrooke jusqu’en 1996... 2001 : Solange Chaput-Rolland, 82 ans, animatrice, écrivaine et ex-sénatrice... 1988 : Alfred Pellan, 82 ans, grand peintre québécois... 1984 : Pierre Dufresne, 57 ans, Joseph-Arthur dans Le Temps d’une paix.